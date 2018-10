Las opciones de Setién para suplir a Guardado

Quique Setién tiene a toda su plantilla enchufada y está repartiendo minutos de una manera bastante equitativa. Eso no quita que el técnico del Betis tenga algunas piezas que para él son básicas en sus esquemas, como por ejemplo Mandi, Bartra, Canales o, especialmente, Andrés Guardado. El mexicano fue una petición expresa que el cántabro trasladó a Serra Ferrer nada más hacerse cargo del banquillo verdiblanco y en este año y medio ha sido todo un fijo en sus planes. Por eso, se abre ahora la duda de cómo suplirá la ausencia por lesión del cuatro veces mundialista, que estará de baja al menos dos semanas.

Guardado tuvo que pedir el cambio pasados los primeros quince minutos del partido que disputó el Betis en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid y las posteriores pruebas médicas a las que fue sometido confirmaron una rotura muscular en el músculo isquiotibial distal de su pierna zurda. Según el parte ofrecido por los servicios médicos del Betis, el centrocampista tiene por delante estas dos semanas de parón liguero para avanzar en la recuperación de la rotura, aunque el tiempo medio de regreso a los terrenos de juego en este tipo de dolencias oscila entre las tres y cuatro semanas y, por lo tanto, su concurso en el partido ante el Valladolid del próximo día 21 se antoja bastante complicado. Incluso, tendría difícil llegar en buenas condiciones a Milan, cuatro días después.

Setién tiene un buen abanico de opciones para sustituir al azteca, aunque no resulta sencillo adivinar sus intenciones, pues en lo que va de temporada lo ha jugado prácticamente todo. Guardado fue titular en las seis primeras jornadas de Liga y en las dos primeras de la Fase de Grupos de la Europa League, perdiéndose únicamente 34 minutos de un total de 720'. Sólo tuvo descanso en el choque liguero ante el Leganés, en el que ni siquiera fue convocado.

En ese encuentro, el técnico heliopolitano se decantó por la opción de retrasar a Canales -el cántabro ha hecho pareja de mediocentros con el propio Guardado en más de una ocasión- para ganar asociación en los primeros metros y una salida limpia. A su lado, situó a otro medio de corte creativo como es Lo Celso. Esta es una de las opciones sobre la mesa.

Otra alternativa sería repetir lo que hizo en Madrid, cuando Guardado fue sustituido, es decir colocar a William Carvalho junto al argentino, con Canales y otro 'jugón' (Joaquín, Inui, Boudebouz...) por delante de ambos. El portugués aporta despliegue físico, pero también cuenta con una gran precisión en el pase y aporta salida jugada desde atrás.

No obstante, cabe tener en cuenta que tanto Carvalho como Lo Celso están concentrados con sus selecciones y quizás Setién podría optar por dar descanso a alguno de los dos, pensando en que con la visita del Valladolid comenzará otro tramo exigente del calendario. Así, aparece una tercera opción que es la de devolver a Javi García a su posición natural, la de mediocentro defensivo. Eso sí, esta tercera vía supondría un ligero cambio en la manera de proceder del técnico en este arranque de curso, ya que como el murciano ha admitido, está apostando por jugadores de un corte más asociativo.

"Yo también estoy viendo que Setién apuesta por jugadores más creativos. No me gusta hablar mucho. Soy un jugador que siempre mira por el equipo. A veces peco demasiado de eso y no miro mucho por mí. Estoy ahí para ayudar al equipo. El entrenador cuenta más conmigo como central y es algo a lo que hay que acostumbrarse. Mi posición natural y en la que he jugado siempre es la mediocentro, pero en la de central me encuentro cómodo. Puede ser buena para mí, ahora que llego a los 30 años y uno puede alargar su carrera. No quita que haya cosas que a uno se le escapen. Es una posición en la que puedo rendir bien", explicó el jueves el de Mula en 'Radio Marca'.

Durante los últimos días, el portal 'www.estadiodeportivo.com' ha pulsado la opinión de los lectores y ha preguntado en una encuesta qué harían para paliar la baja de Guardado. En este sentido, la opción más votada ha sido precisamente la de Javi García, quien obtuvo un respaldo de un 47 por ciento de los votantes; seguido, eso sí, muy de cerca por William Carvalho, que se llevó un 42 por ciento. Es decir, que los béticos piden músculo para suplir la omnipresencia de Guardado, ya que las opciones más creativas se quedaron en el 7% de Lo Celso y sólo un 4% de Canales, que gusta más en posiciones algo más adelantadas.