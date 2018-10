En San Siro, el "Betis de verdad"

La visita de este jueves a San Siro ha despertado la expectación en Heliópolis, donde no están acostumbrados en los últimos años a enfrentamientos de este nivel. Un viaje a uno de los grandes templos del fútbol europeo que sólo cuenta con un único precedente, en la 77/78, durante la vuelta de la extinta Recopa, en la que los de Heliópolis cayeron por 2-1, aunque consiguieron el pase a octavos gracias al 2-0 de la ida en casa. Y de ese mítico encuentro, supervivientes como Gordillo o Cardeñosa, quienes ayer se refirieron al mismo en los micrófonos de Radio Sevilla.

"Este jueves va a salir al campo el Betis, Betis; el de verdad. Ya lo veréis. Fuera jugamos mejor, porque los rivales salen diferente, porque en casa todos los equipos salen a encerrarse con nosotros. Es verdad que no tenemos gol, lo hablo con los chavales, sobre todo con los tres de arriba, porque lo importantes es tener las ocasiones, y las meterán. Los que tenemos son goleadores, van a entrar los goles, la racha es mala pero van a entrar. Yo prefiero a este Betis que a uno de sufrir", indicó el actual presidente de la Fundación RBB y director de relaciones institucionales del Real Betis.

Gordillo, al que le habría encantado "coincidir en el vestuario con Joaquín", añadió que el Betis "está arriba con pocos goles". "Algo tendremos cuando cambian ellos. No es cierto que no tengamos ocasiones, con el Alavés hubo cinco o seis, también en Girona...", apostilló el ´Vendaval del Polígono´. Cardeñosa, por su parte, confía en la reacción bética. "Me parece que van a espabilar en Milan, jugadores y entrenador. Me da la impresión de que los jugadores se han dormido en los laureles, que están encantados de tener el balón y que se rompen pocas líneas", argumentó el exfutbolista del Real Betis Balompié.