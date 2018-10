Joel: "Que no haya dudas; el equipo no las tiene"

El Betis encadenó el domingo su tercera derrota seguida en Liga, algo que no había sucedido en el año y medio que Setién lleva como entrenador; un dato negativo que es lógico que enfade a la afición, pero que no debería generar dudas en el equipo y en el estilo de juego. Eso, al menos, es lo que opina Joel Robles, quien se ha dirigido al beticismo para pedir su confianza.

"Le diría a los aficionados que estamos todos a una y que confiamos en el entrenador y les pediría que no haya dudas sobre el juego. Ahora que no salen los resultados, surgen dudas de por qué no jugamos más directo. Pues no, estamos todos encantadísimos y estamos disfrutando. Es más, sé que hay jugadores de grandes clubes que estarían encantados de venir al Betis por nuestro estilo de juego", señaló el portero madrileño en una entrevista concedia al programa Heliópolis, de BetisTV. "Al final, lo más importante es el resultado, eso es verdad; pero lo que hizo que el Betis entrase en Europa el año pasado fue este estilo de juego y hay que tener paciencia, estar todos a una y saber que este estilo nos da, no nos quita", agregó al respecto.

El equipo heliopolitano vive en medio de dos dimensiones. Del éxito de la versión europea, a la crisis de resultados en LaLiga. Lo único claro, a juicio de Joel, es que no se trata de un problema de motivación, pues son conscientes de que la exigencia es alta en las tres competiciones: "Veníamos de algo muy positivo como fue la victoria y el buen partido contra el Milan y sabíamos que (en Getafe) teníamos un partido muy difícil ante un equipo muy guerrero que nos iba a poner las cosas muy difíciles con mucha intensidad. No se nos dio bien, pero hay que ser conscientes de que hay que seguir trabajando para retomar la línea positiva que llevábamos", analizó el ex del Everton, quien considera que "no es cuestión del nombre del rival". "El Milan es un equipo grande, aunque no es el gran Milan de otra época, y del Getafe hay que valorar el trabajo y la intensidad con la que juega. Fueron superiores y ya está. Nosotros, si no tenemos el balón, nos cuesta. Además, veníamos de jugar el jueves y ellos estaban más frescos, pero el club se ganó el respeto y luchó mucho el año pasado por poder estar en Europa, así que hay que estar preparados mentalmente para rendir en LaLiga y en las demás competiciones".

"Estoy cabreado conmigo"

Joel tiró de autocrítica a la hora de analizar la derrota ante los azulones y admitió que nadie dio el nivel exigible, el primero, él mismo. "Nos atascamos y nos costó salir. La salida de balón del portero es muy importante para nosotros y no fue uno de mis mejores días; estoy cabreado por ello porque quiero dar siempre mi mejor versión para ayudar al equipo. Al final, es un granito de arena de cada uno. Necesitamos la mejor versión de cada uno. Ellos se fueron alimentando, veían que tenían ocasiones... Hay que ser realistas, saber que fueron superiores y asumir nuestros errores para que no nos pase lo mismo en el siguiente partido, da igual que sea ante el Racing de Santander, que es un equipo de Segunda B, o el Barcelona. Cada partido hay que tomárselo como una final y eso nos llevará al éxito. Decirlo es más fácil que hacerlo, obviamente, pero estamos en la elite y tenemos exigencia y una máxima responsabilidad en nuestro trabajo", relató . "Somos conscientes de que hay que mejorar cosas y trabajar con la máxima humildad y con respeto a los rivales. Tenemos un partido muy importante este jueves ante el Racing", añadió.

Entiende la crítica

Joel hizo un ejercicio de empatía y aseguró entender el malestar de los béticos por la pobre imagen que ofrecieron en el Coliseum, donde probablemente firmaron el peor partido de lo que va de temporada. No obstante, en la línea de lo que ya había expuesto, prometió que los futbolistas redoblarán sus esfuerzos para mejorar y opinó que será mucho más sencillo si cuentan con el apoyo de los suyos.

"Tampoco hay que apuñalarnos. Es normal ser un poco negativo después de una derrota así, pero tenemos una gran plantilla y pido que no haya dudas, porque en el vestuario no las hay. Pido que nos apoyen como lo están haciendo. Es de agradecer que vengan miles de béticos a Milan y a Getafe y deben saber que salimos siempre al campo a darlo todo y a jugar lo mejor posible. A veces no se da, pero hay que tener tranquilidad. Trabajamos muy duro para ser perfectos, pero somos humanos y cometemos errores", manifestó.