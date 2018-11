Pau, sobre Setién, el Milan, España, la alternancia en la meta o el Espanyol

La 52ª Regata Sevilla-Betis se disputa este fin de semana y Pau López ha sido el jugador del Betis encargado de probar el ocho con timonel verdiblanco.

El meta catalán ha atendido posteriormente a los medios para analizar la candente actualidad del Betis. Celta, Setién, Milan, Joel, España...

- ¿Cómo ha sido la primera experiencia como remero?

- Muy bien, muy divertido. He sido un poco desastre, pero lo bonito es que la gente disfrute de la prueba del sábado.

- ¿Habéis sacado, ya en frío, alguna lectura positiva del partido ante el Celta?

- Hicimos cosas buenas durante todo el partido, pero no puedes dejar remontarte un partido así en casa. Sabemos qué es lo que hicimos mal y lo bueno de fútbol es que tenemos otra revancha dentro de dos días, ante un equipo histórico, y queremos llevarnos los tres puntos.

- Diste una 'asistencia'

- Intentó buscar la mejor solución en cada momento y ahí pensé en eso, como otras veces me he equivocado. Sabemos a lo que jugamos, tenemos muy interiorizado lo que quiere el míster y debemos corregir cosas, como le ocurre a todos los equipos.

- Se pregunta mucho la gente cómo el equipo no manejó mejor la ventaja.

- Está claro que nos equivocamos, Aspas nos generó mucho peligro como mediapunta... Esperamos que esto nos sirva para el futuro y sepamos lo que hacer. Igual debíamos esperar atrás y defender, como hacen los otros equipos, y no seguir presionando arriba.

- Los resultados no acompañan.

- Setién ha jugado así toda la vida, nosotros estamos a muerte con él y los resultados no implican nada, porque son rachas y el equipo se metió con este estilo en Europa hace un año. No nos gusta la situación, pero no es una cosa de estilos, sino de hacer las cosas bien. La afición se enfada por los resultados, no por jugar de una forma u otra.

- ¿Hay preocupación?

- No. Lo bueno es que hay mucho margen de mejora en este momento. Estamos en una zona que no queremos estar, tenemos muchísimos partido esta temporada y estoy seguro de que vamos a darle la vuelta a la situación. Aquí vienen cuarenta o cincuenta mil aficionados al estadio y pueden exigir porque nos responden cuando estamos en el campo. La afición del Betis es especial para todo.

- ¿Cómo valora la baja de Higuaín?

- Sabemos que es un delantero top mundial y, si no está él, estará otro de mucho nivel, porque es un club importante.

- ¿Le quita el sueño la lista de Luis Enrique?

- No pierdo mucho en eso porque sé que depende de mi rendimiento en el Betis.

- ¿Cómo valora la lo que está haciendo el Espanyol?

- Tengo muchos amigos allí y estoy feliz por ellos. Ojalá tengan una magnífica temporada y terminen lo más arriba posible.

- ¿Considera normal la alternancia en la portería?

- No es habitual, pero el míster decide y es algo que habla bien de la profundidad de la plantilla. Necesitamos a todos.