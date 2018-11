Juanfran: "A Setién no le gusta nuestro juego porque no es atlético"

El lateral derecho del Atlético de Madrid, Juanfran Torres, acudió al programa nocturno de la SER El Larguero para analizar la actualidad deportiva del conjunto colchonero, así como lanzar un 'dardito' a Quique Setién.

"Setién y mucha gente dice que jugamos aburridos. Pero eso lo dicen porque no sienten el Atlético de Madrid. A Setién no le gusta nuestro juego porque no es del Atlético. El que sí lo es, podrá creer que todo se puede mejorar, pero sí le gusta. Porque a todo el mundo le gusta ganar, y eso es lo que ha hecho el Atlético en estas últimas temporadas", comentó.

Y es que en la comparativa del técnico cántabro con el 'Cholo' Simeone y sus diferentes visiones del fútbol, Juanfran se decanta por el argentino: "Son muy distintos. Debo reconocer que me encanta cómo juega el Betis. Juegan de una forma vistosa y les está yendo bien. Pero también me encanta cómo jugamos nosotros y cómo ve el fútbol Simeone. Es un ganador, y eso nos lo ha transmitido a lo largo de todos estos años. Por eso el Atlético está donde está ahora mismo".

Por último, también habló de la situación que vive su compañero Diego Costa, al cual no le están acabando de salir las cosas en estos primeros meses de competición. "Diego trabaja a diario como el que más. Nosotros le apoyamos y estamos seguros de que romperá esta racha negativa y le llegarán los goles. Para eso está el vestuario. Tiene toda nuestra confianza", concluyó.