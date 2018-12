Sin rédito fijo por la 'operación salida' del Betis

A día de hoy, el Betis no cuenta con un posible ingreso por la 'operación salida' para incrementar la partida presupuestaria que destinará a la contratación de un delantero en el mercado invernal, por lo que deberá 'engordarla' con un movimiento de cantidades destinadas a otros conceptos, aumentando la deuda a cuenta de próximos ejercicios (lo que permita el tope salarial de LaLiga, todavía con cierto margen) o limitándose al disponible en caja, que daría para una cesión y para una parte del sueldo no muy elevada. Lo que sí parece descartado es traer a un carrilero polivalente, como era la idea inicial, pues, salvo giro de los acontecimientos en la última semana de enero, se centrarán todos los esfuerzos en potenciar la vanguardia. Una línea que, seguramente, no sufrirá bajas, a pesar de que Setién se ha mostrado reacio hasta ahora a contar con cuatro artilleros en plantilla -le pasó con Rubén Castro hace ahora un año, a su vuelta de China-. Muy probablemente, el 'killer' que venga conviviría con Loren (seguro), Sanabria y Sergio León, pues ninguno de los dos últimos está dispuesto a abandonar la disciplina heliopolitana.

Tanto el paraguayo (ya con pasaporte español y, por ende, comunitario) como el cordobés manejan propuestas del extranjero, si bien ambos han hecho saber al club y al cuerpo técnico, directamente o a través de intermediarios autorizados, que su intención es agotar la 18/19 en Heliópolis. Otra cosa es lo que ocurra el próximo verano, sobre todo si su rendimiento o sus oportunidades no son las deseadas por ambas partes.

Tampoco tiene intención de moverse Javi García, cuarto central a todos los efectos para el míster cántabro y último recurso en el eje de la medular, aunque muy asentado en la capital hispalense. No en vano, su esposa es natural de Lora del Río, al tiempo que el ex del Zenit parece cansado de aventuras europeas y determinado a echar raíces en un club en clara línea ascendente. También tuvo altibajos el curso pasado, cuando terminó jugando 33 partidos y casi 2.500 minutos.

Inui, sexto jugador de campo con menos presencia hasta la fecha sobre el campo, es un caso aparte, pues Setién ha pedido encarecidamente su continuidad. Además, el japonés está a gusto igualmente. Como Boudebouz, según confesó el propio interesado en RMC, aunque su caso merece matices. Ya en verano, con mejores perspectivas, propuso irse al Niza al final.