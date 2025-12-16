Respaldo máximo a Joaquín como consejero del Betis al son de sevillanas

El portuense fue ratificado en su nuevo cargo dentro del organigrama con una amplia mayoría, lo que un accionista celebró cantándole una sevillana con una letra curiosa

Al margen del Benito Villamarín, el asunto más candente por su importancia en la Junta General de Accionistas del Betis, el otro momento importante se encontraba en el quinto punto del orden del día, la ratificación de Joaquín Sánchez como nuevo consejero verdiblanco.

La leyenda verdiblanca llegó al Hotel Renacimiento con una amplia sonrisa en la cara por su gran paso dentro del club de su vida y la amplió más si cabe cuando ocupó su lugar en el estrado reservado para el Consejo de Administración,

Joaquín Sánchez recibió un apoyo masivo

Pasadas las 20:00 horas llegó el momento tan esperado por Joaquín con la votación por parte de las accionistas, en la que contó con un amplio respaldo del capital social para corroborar la decisión del club de hacerle un hueco en la alta cúpula después de haber formado parte de la dirección deportiva junto a Manu Fajardo.

De ese modo, el portuense recibió un apoyo masivo, pues hubo un total de 165.585 votos a favor, por solo 24 en contra y 764 abstenciones, lo que rubricó el nombramiento de Joaquín Sánchez como consejero del Real Betis Balompié, un paso más para cumplir su sueño en el futuro de ser presidente verdiblanco, lo que todavía está muy lejos por la buena salud en el cargo de Ángel Haro, uno de los grandes artífices del crecimiento del club heliopolitano.

La ratificación como consejero, celebrada con una sevillana

Este nombramiento estuvo acompañado de un capítulo muy peculiar, pues uno de los asistentes entonó una sevillana dedicada al ex extremo para celebrar su ascenso en el organigrama de la institución de La Palmera.

Así reza la letra: "En la finta y el esprint / Y en el Betis todavía / Y en el Betis todavía / Capitán Joaquín Sánchez / Puerto de Santa María / Soy leyenda verdiblanca / Que lució las trece barras / Y conoce España entera / Somos jugadores del Betis / Producto de nuestra cantera". Una forma curiosa y emotiva de festejar su designación.

Reelección de Ángel Haro y López Catalán como consejeros

Acto seguido, se procedió a la reelección de Ángel Haro como consejero por cinco años, con 165.700 votos a favor, 163 en contra y 700 abstenciones, por lo que quedó aprobada, lo mismo que sucedió poco después con José Miguel López Catalán como consejero de la entidad, con un resultado casi idéntico: 166.195 votos a favor, 457 en contra y 939 abstenciones.

Todos los consejeros fueron aprobados en las votaciones que fueron sucediéndose hasta completar el Consejo de Administración actual, aunque ellos sin sevillanas.