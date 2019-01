Serra apura el reloj y Lucas Pérez desespera

La cuenta atrás ha comenzado. Queda menos de una semana para que el mercado de fichajes eche el cierre en Europa y Tonny Sanabria, ya en Italia, ha dejado un hueco libre en la vanguardia. Los pasos, aunque algo tarde, se suceden según lo marcado y Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Real Betis, continúa trabajando en intentar conseguir lo que tiene en mente desde antes, incluso, de que se abriera el mercado: conseguir cerrar a un delantero 'Top' que fortalezca la vanguardia verdiblanca.

La empresa, lógicamente, no es sencilla, pues ni el mercado ofrece demasiadas alternativas ni las que hay son precisamente baratas; de ahí la demora en los tiempos. Pero llegado el cierre del mismo, lo que ayer valía seis, mañana puede acabar costando la mitad... Y eso es lo que apura Serra.

El plan 'B' ya lo tiene atado; o no. Pues Lucas Pérez, con quien lo tiene todo cerrado desde la semana pasada y por el que el Betis ya ha comenzado a hablar de manera directa con el West Ham tras haberlo hecho con anterioridad a través de un intermediario, empieza a perder la paciencia. El gallego, como bien viene informando ESTADIO Deportivo, desea volver a España y tiene al Betis como prioridad, habiéndose rebajado considerablemente su actual salario en Inglaterra (2,9 millones de euros netos durante tres años, más otro opcional).

Pero el Betis, que opta por una cesión con una opción de compra (no una transferencia o préstamo con obligación, como pretende el West Ham), no acaba de dar el paso definitivo. Y el tiempo, claro, corre en su contra. El delantero, que ya dejado pasar varias ofertas en Italia y Francia (entre ellas la Sampdoria y el Genoa, forzando así que el equipo genovés fuera a por Sanabria y desencadenara un efecto dominó que le acercara a Heliópolis), está viendo cómo también se le están cerrando poco a poco las puertas con derecho a Europa que tenía en LaLiga: el Barça (que lo contactó hasta en dos ocasiones) se ha decantado por Boateng; el Atlético trabaja en Morata... Quedándole sólo un Betis que no acaba de dar los cuatro kilos que solicita el West Ham a día de hoy (ahora, en enero, sólo debería abonar un año, pagando los tres restantes en los sucesivos mercados, a razón de un kilo en cada uno de ellos) y un Valencia que, como los verdiblancos, sigue tocando muchos delanteros pero no acaba de concretar nada hasta la fecha.

No es de extrañar, por tanto, que Lucas Pérez haya comenzado a abrir su abanico, teniendo en consideración un interés de la Serie A y otro de la Ligue 1 que, sin ser prioritarios para él, mantiene. Ahora, además, se ha sumado la Real Sociedad, una opción que, de acabar cristalizando, vería con muy buenos ojos. El conjunto 'txuri urdin', que no le ofrece la posibilidad de participar en Europa, sí le mantiene prácticamente la ficha de la que goza actualmente en la Premier (gracias al régimen fiscal diferente que existe en el País Vasco), habiendo pensado en el todavía delantero del West Ham como posible recambio de Juanmi, quien podría acabar cambiando de aires en este epílogo del mercado.

Otros clubes de menor entidad también han preguntado a lo largo de todo este tiempo, véase un Valladolid que sólo disponía de 700.000 euros brutos para la operación del delantero (salario incluido) y, recientemente, un Alavés que trabaja en darle salida al sueco John Guidetti, buscando un delantero que también pueda caer a banda. El bético Sergio León, sin ir más lejos, es otro de los nombres que, según aseguran a este diario fuentes próximas a la negociación, el conjunto babazorro ha tanteado, una vez que, además, se haya cerrado la cesión de Takashi Inui por el Betis.

Es decir, que el mercado está en esta última semana más vivo que nunca y en el Betis, además, no descartan que, junto a Sanabria, también pueda salir Sergio León, lo que posibilitaría la llegada de dos delanteros. Para ello, sin embargo, debe darse lo principal, y es que Lorenzo Serra Ferrer sea capaz de encamisar la operación del 'Top'. A estas alturas de la película, la principal candidatura que maneja el rector balear es la de Nikola Kalinic, cuyo salario es de 3,5 millones netos y por el que su cesión se iría a los 6 kilos; unos números que, hoy por hoy, antojan en imposible el préstamo, por el que también opta el Schalke.

La necesidad del Atlético por aligerar su masa salarial, la buena relación que hay entre los clubes (aseguran) y las rebajas que traen consigo los últimos días de mercado son algunas de las bazas que maneja Serra en su deseo de amarrar al croata, quien 'cuenta' para Simeone.

Lucas Alario, junto a algún otro, es otro de los delanteros en los que ha trabajado Serra en los últimos días, habiéndose topado con el Bayer Leverkusen. Tal y como ha podido confirmar este diario con fuentes cercanas al conjunto bávaro, el ex de River ha sido tasado en 25 millones, habiendo pedido el Betis una cesión. Los alemanes, además, no están por la labor de facilitar las cosas, careciendo de dinero suficiente para ir al mercado ahora en busca de un recambio que lo mejore. Serra apura el reloj, pero el tiempo corre para todos y Lucas, su plan 'B', también busca un plan 'B' a su futuro.