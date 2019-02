El fútbol español, a por el pleno; el Arsenal, obligado a remontar

Madrid, 19 feb (EFE).- Los cuatro representantes del fútbol español, Sevilla, Valencia, Villarreal y Betis, están en disposición de firmar un pleno y acceder todos a los octavos de final de la Liga Europa, mientras que el Arsenal inglés debe remontar el 1-0 encajado en Borisv ante el BATE.

El cuarteto encara con ventaja en el marcador y con el factor campo la vuelta de dieciseisavos. Sevilla, Valencia y Villarreal ganaron a domicilio a Lazio (0-1), Celtic (0-2) y Sporting (0-1) y el Betis arrancó un sufrido empate ante el Rennes (3-3).

Instalado en una dinámica liguera negativa, el equipo sevillista sacó adelante con solvencia el encuentro del Olímpico de Roma y el gol del franco-tunecino Wissam Ben Yedder vale su peso en oro.

Pablo Machín no podrá contar ni con el argentino Ever Banega, clave en la medular, ni con el austríaco Maximilian Wöber, ambos sancionados, pese a lo cual el pentacampeón de la Copa de la UEFA/Liga Europa, aún sin relajaciones, no debería dejar escapar el pase ante un Lazio también en horas bajas y con ausencias importantes, entre ellas la del exsevillista Luis Alberto, lesionado.

El Valencia es el que encara la vuelta con una mayor ventaja tras el 0-2 conseguido en Celtic Park. Este marcador y su superioridad son avales suficientes como para estar en el sorteo del viernes. En su caso también se perderá el choque por sanción el francés Geoffrey Kondogbia.

Reforzado por los triunfos en Lisboa y contra el Sevilla, el Villarreal persigue su tercera victoria pero sobre todo progresar en el torneo europeo mientras sigue mejorando en LaLiga Santander.

El resultado del Jose Alvalade devolvió la confianza a una plantilla con muchas posibilidades pero que se había metido en una situación más que difícil y de la que ahora comienza a salir.

Se perderán el choque por sanción el argentino Santiago Cáseres y Jaume Costa en el 'submarino amarillo' y el también albiceleste Marcos Acuña en el lisboeta.

El Betis ya sabe que no puede fiarse de un rival como el Rennes sobre el papel y en la realidad inferior pero que en la ida estuvo a punto de darle un serio disgusto al situarse de entrada con un inesperado 2-0 y luego con un 3-1.

Solucionó la papeleta al final el cuadro de Quique Setién con un gol postrero del joven mexicano Diego Lainez y ahora, ante su público en el Benito Villamarín, debe rematar la faena y plantarse en octavos.

Entre los favoritos, el que peor nota sacó en la ida fue el Arsenal de Unai Emery. Cayó ante el BATE y ahora está obligado a remontar el 1-0 en el Emirates.

El técnico español pierde a uno de sus mejores atacantes, el francés Alexandre Lacazette, expulsado en Borisov, pero aún así la diferencia de potencial es clara. Todo lo que no sea que se clasifiquen los 'gunners' sería una tremenda sorpresa. El pasado año, en la fase de grupos, ya goleó al BATE por 6-0 en Londres.

El Chelsea es uno de los grandes favoritos que está languideciendo en los torneos ingleses. Sufrió este lunes un nuevo batacazo en la Copa al perder contra el Manchester United (0-2).

El proyecto de Maurizio Sarri queda cada vez más tocado y esta Liga Europa puede ser una de las tablas de salvación. El pase a octavos lo tiene encarrilado el Chelsea tras ganar al modesto Malmoe en Suecia por 1-2.

El Nápoles de Carlo Ancelotti tiene casi los dos pies en la siguiente ronda después de imponerse por 1-3 en Zúrich; el Inter también afronta como local la vuelta con ventaja de un gol ante el Rapid Viena; al igual que el Benfica contra el Galatasaray.

En Fenerbahce turco defiende el 1-0 conseguido en Estambul ante el Zenit San Petersburgo, en tanto que Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort y Dinamo Kiev, que empataron como visitantes, tratarán de aprovechar el factor campo ante Krasnodar, Shakhtar Donetsk y Olympiacos.