Editorial: La calidad, esta vez, no alcanzó

Tanto va el cántaro a la fuente... Demasiadas veces jugando con fuego para no quemarse. Y esta vez tocó cruz. Parece difícil ganar una emiliminatoria después de haber encajado seis goles, pero el equipo de Setién, acostumbrado a jugar en el alambre, tuvo opciones reales y serias hasta ese minuto 94 que marcó el final del devenir europeo de los verdiblancos. Simplemente, por su enorme calidad y por su pegada. Aunque esta vez no fuera suficiente. Y no lo fue porque si bien en ataque lo hizo, como casi siempre, bien; en defensa también tuvo los mismos errores que le tienen relegado en la Liga y con dudas en las 'semis' coperas. Si encajas dos goles como los de ayer, lo lógico es que pierdas.