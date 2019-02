Benjamín ve un duelo de "muchos goles"

Catorce años después, el Betis tiene mañana ante sí la posibilidad de alcanzar la final de Copa, como hiciera el equipo entrenado por Serra en la histórica vuelta de semifinales ante el Athletic en San Mamés, con Benjamín sobre el césped. Por ello, el vallisoletano es voz autorizada para aconsejar a los actuales jugadores verdiblancos.

"Mi experiencia fue impresionante, es una semana en la que vas pensando que tienes la semifinal a la vuelta. Cuando llegas al hotel notas lo importante que es ese partido. Al final no es que las piernas te tiemblen, pero sí estás intranquilo por lo que va a pasar. A todo profesional le gusta jugar una final y ganarla", ha rememorado el hispano-guineano en Radio Marca, donde puso en valor lo conseguido por aquel equipo de Oliveira, Joaquín, Assunçao y compañía.

"Son muchos años, pero es muy difícil. Es muy difícil llegar a una final con potenciales como el del Madrid o el Barça o incluso el Atlético, los equipos grandes ya no quieren perdonar. No es que sea más difícil, es que le da mucho más valor al resto. Qué difícil es llegar a una final y qué difícil es ganarla".

Con todo, el ex bético confía en las opciones heliopolitanas. "Aunque el resultado esté a favor del Valencia, veo un encuentro de muchos goles. Al final el equipo que tiene ventaja llega un momento en que no sabe lo que hacer. El Betis va salir a por la victoria porque no le queda otra, en cuanto meta un par de sustos y le haga un gol al Valencia va a cambiar la eliminatoria por completo", explicó, al tiempo que elogió el cambio experimentado por el club: "El presupuesto del Betis es mayor, se nota mucho, y han fichado bastante bien. La eliminación del otro día fue una decepción para todos, pero está a tres puntos de la Champions, a un paso de poder disfrutar una final, y el balance es bastante bueno".