Doblas: "Hay que jugar con el ambiente"

El Betis va a luchar mañana ante el Valencia por llegar a una final de Copa 14 años después del título que ganó a Osasuna en el Vicente Calderón (Madrid) con el inolvidable gol que Dani marcó en la prórroga. En ese equipo, el último en engrosar las vitrinas heliopolitanas, jugó también Toni Doblas, héroe en la tanda de penaltis con la que se decidieron las semifinales ante el Athletic, en San Mamés.

El meta criado en la cantera de Los Bermejales rememoró ayer aquel partido en Canal Sur Radio y explicó qué se siente a "aquellos niños béticos que nacieron a partir de 2006 y que nunca han visto a su equipo en una final". "Es un partido en el que se mezclan muchas emociones. La final de este año es en nuestro estadio y eso le da aún más importancia a esta semifinal. En la ida, el equipo dejó escapar un 2-0, resultado muy valioso; pero el Betis es uno de esos equipos que viven de la épica", señaló Doblas, quien pidió entre risas a Setién que deje dar a Serra una charla al vestuario.

"En 2005, recuerdo que, después de dos partidos y una prórroga (210 minutos) sin goles, San Mamés estaba a reventar. Los 600 béticos que había allí no lo pasaron bien porque el ambiente era muy hostil; pero aquel equipo tenía un carácter competitivo y la identidad de nuestro entrenador (Serra Ferrer). No se cagaba nadie. En estos partidos, el que no tuviera 'bemoles' no jugaba. Si fuera Quique (Setién), le pediría a Serra que entrase al vestuario a arengar, aunque fuese por mera superstición, ya jugó dos semifinales de Copa y llegó a la final en las dos, en 1997 y en 2005", añadió.

El de Bellavista se mojó y auguró que "ganará el Betis y Jesé hará el gol del pase". Además, sobre el debate en la portería, tiene claro quién debería jugar en Mestalla. "Yo seguiría con Joel. Setién está gestionando muy bien la portería y tiene a los dos en plena forma. Es verdad que Joel no estuvo bien en el primer gol del Rennes. Con su 1,95, no se puedes quedar a media salida; pero el rival remata solo, así que no sólo es fallo del portero. Joel está jugando muy bien y se merece seguir jugando en la Copa", opinó Doblas, que puso como ejemplo lo claro que lo tiene Marcelino. "Diga lo que diga la gente, jugará Jaume aunque Neto es mejor portero".