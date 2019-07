Valverde busca un lateral zurdo para el Barcelona

El Real Betis mira de reojo, y con cierto recelo, a Barcelona. El interés por Junior Firpo es más que real y desde tierras catalanas se viene informando que la entidad presidida por Josep María Bartomeu realizará una oferta para hacerse con el hispano-dominicano.

En este contexto, Ernesto Valverde, entrenador azulgrana, afirmó que buscan un futbolista para esa demarcación para que la compatibilice con Jordi Alba, hasta ahora titular indiscutible durante las últimas campañas. "Es verdad que en esa posición la temporada pasada tuvimos algún problema y es posible que se pueda incorporar alguien, pero estamos abiertos al mercado hasta el último día".

De todas formas, en el Betis no ha saltado ninguna alarma aún, ya que no tiene previsto vender a Junior por menos de 25 millones de euros. Cifras a las que el Barcelona no se ha acercado por ahora. Además, cuenta con el futbolista de su parte, puesto que el internacional sub 21 no va a forzar su salida de la escuadra de la Avenida de La Palmera.

Aun así, desde la oficinas del Benito Villamarín se es consciente que Junior Firpo es uno de sus mejores activos, y más vendibles en este mercado de transferencias, gracias a su rendimiento y, sobre todo, a su proyección. En caso de que saliera, la dirección deportiva bética buscaría una alternativa que formara un buen tándem con Alfonso Pedraza, que arribó en calidad de cedido del Villarreal. Álex Moreno sigue estando en el mercado pero las altas exigencias del Rayo Vallecano, que hicieron que el Betis apostara por Pedraza, hacen poco viable recuperar dicha negociación.