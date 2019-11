Scaloni, aliado bético en el fichaje de Guido Rodríguez

Mucho se ha hablado del interés del Betis por Guido Rodríguez. El centrocampista argentino es un objetivo verdiblanco desde antes, incluso, de que Giovani Lo Celso abandonara la entidad para irse cedido al Tottenham. El nombre del internacional albiceleste cobra fuerza conforme se acerca el mes de enero, más cuando el Betis reconocía ayer que habría cambios en el plantel con la llegada del mercado invernal e intentará reforzarse no ya con un centrocampista sino con dos, dadas las carencias demostradas en este primer tercio liguero y dado que Kaptoum podría salir.

Pese a la oposición del América de México, el propio Guido Rodríguez ya dejó claro hace apenas tres semanas que su objetivo es marcharse a Europa. Y lleva desde el verano dando largas a Las Águilas, que intentan renovarlo sin éxito y que tendrán que afrontar un traspaso en enero o perder al jugador y que se vaya gratis en el mes de julio.

Ésa es la gran baza que baraja el Betis y también los otros clubes que le pretenden, que se han encontrado en las últimas horas con un 'aliado' en la figura del actual seleccionador argentino Lionel Scaloni. El que fuera miembro del staff técnico del Sevilla en la etapa de Sampaoli dejó claro tras el Argentina-Uruguay jugado este martes en Riad (Arabia Saudí) que vería con buenos ojos la llegada de Guido Rodríguez a Europa, porque le ayudaría a crecer, aunque luego matizaba sus palabras y ensalzaba a un América que se encuentra entre los grandes de la Concacaf.

"Nosotros estamos muy contentos con él (Guido Rodríguez), no sólo porque cuando juega, juega bien. Entiende muy bien el juego, es un chico positivo para el grupo. Lógicamente si se da el cambio a Europa sería bueno, pero él ya está jugando en un equipo muy grande en México y eso también ayuda. No me gustaría desmerecer a donde él está jugando. Está jugando en una liga competitiva, en un equipo grande que tiene sus aspiraciones y lógicamente es un válido e importante y lo demuestra en las convocatorias", aseguró Scaloni.

Guido Rodríguez, mientras tanto, sigue apareciendo en el objetivo de los clubes europeos -aparte de Betis, Lazio, Eibar, Getafe...-, pues su precio, conforme pasen las semanas, se hará más asequible.