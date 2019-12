Guido: "Tengo ganas de jugar en Europa"

La lesión de William Carvalho, quien continúa con la recuperación de su problema de espalda, el cual le obligó a pasar por el quirófano hace unos meses, y el bajo rendimiento ofrecido por Javi García y Kaptoum, a quien el Betis intenta, también, buscarle una salida en la próxima ventana de transferencias, han potenciado la necesidad de reforzar el puesto de pivote, después de que el pasado mercado de verano quedara pendiente.



De hecho, en el epílogo del mismo, el Betis ya intentó hacerse, aunque sin suerte, con la cesión de un Emre Can que hoy por hoy sigue siendo una de las prioridades de la secretaría técnica dirigida por Alexis Trujillo, aunque la idea del internacional alemán, de origen turco, no pasan precisamente por Heliópolis, siendo su prioridad la de cambiar la Juventus por la Bundesliga.



Ante las dificultades encontradas con Emre Can, la comisión deportiva del Betis decidió abrir el abanico, habiendo trabajado también en otros pivotes como el portugués Joao Palhinha, con el que tiene las negociaciones bastante avanzadas, estando todo a la espera de que el pivote luso pueda resolver su situación entre el Sporting de Portugal, club al que pertenece, y el Braga, conjunto en el que milita en calidad de cedido hasta final de temporada; Renato Tapia o el argentino Guido Rodríguez, quien acaba contrato con el América de México el próximo 30 de junio y no tiene intención de renovar con el conjunto azteca.



Un objetivo en el que el Betis ya se fijó el pasado verano, no fructificando su operación por la elevada cantidad económica que exigía el América para cerrar su traspaso. De ahí que ahora vuelva a abrirse la puerta, siempre y cuando el negocio pueda cerrarse a cambio de una cantidad que invite a ello en enero, en lugar de acabar esperando a que quede libre en junio.



Mientras tanto, Guido se ha referido en México a la posibilidad de dar el salto a Europa, como es su deseo, contando en España con el interés del Betis y el Getafe. "Yo tengo ganas de progresar de poder jugar en algún equipo de Europa, pero no estoy desesperado; no tengo en la cabeza sólo eso", indica el pivote, quien reconoce que lo ha pasado mal tiempo atrás con ello: "Por ahí se hablaba demasiado y yo internamente también estaba pendiente de que pase una cosa u otra; eso termina desestabilizando".



Por ello, ahora, Guido Rodríguez aboga por estar centrado en la Gran Final del Torneo Apertura 2019 entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, en la que el pivote argentino se jugará a doble partido un nuevo título: "Tengo que estar enfocado en lo que tengo que hacer, que es ganar estas dos finales".





Palabras de Guido Rodríguez, futbolista de América, sobre su salto al fútbol europeo. Gusta en el Real Betis. No sólo por sus características y nociones en fase defensiva. Se valora mucho su capacidad de pase, su tiro lejano y, también, su liderazgo. Vía @TUDNMEX pic.twitter.com/oJm9EjCVmb — Rafa Cala (@RafCala) December 18, 2019