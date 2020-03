Alexis desempolva la agenda de porteros

El trabajo en la dirección deportiva del Betis no cesa. Ni el Estado de Alarma ni la incertidumbre que genera la expansión del coronavirus mantienen inactivos a los rectores verdiblancos y a los responsables de la planificación deportiva del equipo. Se reanude o no la competición de esta temporada, en los despachos -desplazados ahora a los domicilios particulares de los directivos heliopolitanos- la actividad es frenética y uno de los asuntos en los que más se está nsistiendo estos días es en la necesidad de reforzar la portería de cara a la próxima temporada.

La llegada de Dani Martín no ha terminado de responder a las expectativas y en el club se contempla la posibilidad de cederlo la próxima campaña para que pueda seguir fogueándose y acumulando minutos con los que demostrar el verdadero potencial que justifique la inversión que el Betis hizo el pasado verano por él.

Unida a esta decisión, desde la secretaría técnica se valora la necesidad de encontrar un refuerzo que presente una verdadera competencia para Joel Robles. No se busca nada de experimentos, ni proyectos de futuros, más bien rendimiento inmediato, jugadores contrastados y que eleven el nivel de la portería.

El perfil parece definido y varios son los nombres que han sonado en los últimos días y que ya estaban apuntados en la agenda de Alexis desde hace varias ventanas de transferencias, un listado que el canario ha desempolvado de cara a a próxima temporada.

El más novedoso, quizás, es el de Rui Silva, el cancerbero del Granada que se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga. El jugador nazarí está feliz en Granada, donde esperan poder renovar su contrato -con fecha de caducidad en junio de 2021-. El portugués no forzará para salir, pero tampoco está cerrado a escuchar ofertas como las del Betis, el Oporto o el Benfica. Los dos grandes de Portugal también le siguen la pista muy de cerca. Lo que no quiere es salir mal de un equipo en el que se siente tan querido y valorado. Con una cláusula de rescisión en estos momentos de 15 millones de euros, se antoja como una buena opción para la portería verdiblanca.

Más complicada sería la opción de Fernando Pacheco, del Alavés. Por él ya se interesó el Betis el pasado verano, pero terminó decantándose por Dani Martín. El meta extremeño lleva varios años rindiendo a un gran nivel y despertando el interés de varios equipos importantes, pero siempre termina eligiendo la opción de continuar en Vitoria. El precio y que tiene contrato hasta 2023 son principalmente los escollos con los que se encuentran todos los equipos que preguntan por él.

En la lista de candidatos para la portería del Betis también está apuntado el nombre de José Sá, del Olympiacos, un cancerbero al que sigue desde hace varios años, pero cuyo precio de salida le convierten casi en prohibitivo.

La no clasificación del equipo para Europa limitaría a buen seguro el presupuesto para fichajes de la próxima campaña, supeditado en ese caso a la venta de alguna de sus estrellas. Con todo, el Betis no está dispuesto a errar una vez más en la elección del portero y no escatimarán esfuerzos en la contratación del meta que llegue para competir por la titularidad con Joel Robles.