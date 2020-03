"Muy pronto estaremos en el Benito Villamarín viviendo cosas bonitas"

Vive el confinamiento con una naturalidad, como la de todos, impostada, porque esto que estamos viviendo no es normal ni lo podíamos siquiera imaginar. Pero no se altera, al menos públicamente. Asume que no hay más remedio y, aunque duda de lo que nos deparará el futuro, también en el plano personal, trata de ser positivo y animar a los que le rodean. Loren Morón (Marbella, 1997) habla como un veterano. Quizás le corresponde ese rol por edad, pero no por experiencia, pues no es más que un novato en la elite. Eso sí, en apenas dos años desde su salto a Primera, lo ha vivido prácticamente todo. Por eso, se permite echar el ancla y hacer un balance reposado ante la llamada -qué remedio- de ESTADIO Deportivo, que le pilla justo antes de romper la cuarentena por obligación para atender unas molestias de su mascota.

"A los aficionados béticos, y al público en general, les doy la enhorabuena por todo el esfuerzo que están haciendo de quedarse en casa y por todo lo que estamos consiguiendo con nuestra solidaridad, sobre todo en Andalucía y en esta zona, pues parece que los contagios y, sobre todo, los fallecidos son mucho menores que en otras zonas de España. Eso habla muy bien de cómo lo están llevando las autoridades, pero, especialmente, del compromiso de los ciudadanos con este problema tan grave. Enhorabuena, como digo, por concienciarnos de que es la solución, quedarse en casa, aguantar y ser positivos. Tienen nuestro apoyo incondicional. Sé que es duro, pero lo es para todos. Ánimo, que muy pronto estaremos todos juntos en el Benito Villamarín viviendo cosas bonitas", apunta sin vacilación el delantero. Lo dicho: no parece un advenedizo.

- ¿Cómo está llevando estas dos primeras semanas de encierro?

- Esta situación es difícil de sobrellevar, sobre todo al tener que estar día tras día encerrado en casa. Ahora, quince días más se nos van a hacer muy duros. Pero, por parte del club y del cuerpo técnico, nos están poniendo a los jugadores las cosas muy fáciles. Dentro de que no es nada común, tratamos de hacerlo lo más ameno posible. El objetivo es estar lo mejor posible cuando se reanude la competición.

- Dice Guido que los futbolistas son unos privilegiados, pero no tiene que ser ni parecido con la Ciudad Deportiva Luis del Sol...

- Sí es verdad que, dentro de todo ese tiempo que suponemos que va a estar parado esto, somos profesionales y no queremos perder el estado de forma. Contamos con espacio y medios en casa para trabajar; tenemos esa ventaja, así como el asesoramiento de los profesionales de la entidad. También te digo que donde se coge el ritmo es entrenándote día a día, tácticamente y con los partidillos y partidos con el resto de los compañeros. Se va a notar no sólo en nosotros, sino en todos los equipos. Creo que el que más se haya cuidado y el que mejor llegue, va a tener algo de ventaja cuando volvamos a la normalidad. Ojalá sea pronto.

- Joaquín no tiene tan claro que LaLiga se vaya a reanudar.

- Intento ser optimista y pensar que esto se acabará pronto y volveremos a la normalidad, pero, en este sentido, estoy con el capi en lo de que no pinta demasiado bien. Sé que el Estado, la gente y las administraciones, todo el conjunto de la sociedad, ponen de su parte, pero es una situación dura y difícil de superar en poco tiempo. Va para mucho más, tiene pinta.

- ¿Qué echa más en falta?

- Echas de menos a los compañeros, a los médicos, a los empleados. Llegar a la ciudad deportiva, desayunar todos juntos, gastar bromas, quedarte después del entrenamiento a tirar a puerta... Es nuestra profesión, para lo que vivimos, y ahora, sin salir de casa, se añora más. Es como tu segunda familia.

- ¿Se imagina que la temporada 2019/2020 se da por finalizada?

- Que se acabe así la Liga, aunque te planteas todo, no lo veo. Quedaría como vacío. Yo soy un pintado, como se suele decir, pero ¿cómo va a bajar un club o a ganar un título cortándose de raíz la competición, a falta de once jornadas? En las segundas vueltas, todo puede cambiar, como ya hemos visto, así que nunca se sabe cómo va a salir. Estamos para cumplir órdenes, y espero que sea pronto, aunque hay que buscar una solución más justa.

- Para colmo, el parón por el coronavirus vino justo antes de un derbi, que será el primer partido cuando vuelva la competición. Casi nada...

- Sobre todo es que ya toda la ciudad y los dos equipos teníamos ganas de ese derbi. Pero pasó esto, que todavía la gente no es consciente de lo que vivimos; se nos hace muy raro. Cuanto antes se pueda solucionar, mejor. Esperemos vivirlo con naturalidad; me refiero al derbi, cuando toque jugarlo, en mayo o cuando sea. Quien llegue peor físicamente, será un hándicap importante, puede que determinante. Y que se juegue con gente, porque el fútbol sin gente en la grada, aunque en un derbi anime al rival, no es fútbol. Prefiero no tener ese tipo de ventaja en el Sánchez-Pizjuán. Que se reanude LaLiga cuando la gente esté en la grada y nosotros estemos seguros.

- Egoístamente, esta interrupción les vino regular, ¿verdad?

- Llegábamos con la moral muy alta y plenos de confianza tras ganar al Real Madrid; además, con el juego que hicimos. No salimos beneficiados, pero no había otra opción con todo lo que ha pasado. A ver si con el trabajo y con este grupo tan bueno que tenemos (intentamos no perder la relación por WhatsApp, gastándonos bromas como hacíamos siempre y hablando de muchas cosas), conseguimos que todo vuelva a ser como antes en poco tiempo. Tenemos ganas de regresar y de no notar este parón tan inoportuno por algo que nunca había pasado. Vamos a intentar que no se note y a ganar ese partido tan importante.