"¿Bouanga? No soy ingenuo, puede durar poco en el Saint-Étienne"

En el Betis gusta, y mucho, Denis Bouanga. El habilidoso extremo gabonés, diestro aunque prefiere partir desde la izquierda, ha brillado esta temporada en el Saint-Étienne, con el que ha firmado 12 goles y 5 asistencias en 35 partidos. Y gracias a esos números, su nombre ha sido subrayado con fuerza en la agenda de la dirección deportiva verdiblanca.

El interés existe, pero como ya desveló ESTADIO, las condiciones de una hipotética operación hacen su posible fichaje muy complicado, pues la merma de ingresos no permitirá grandes desembolsos en el próximo mercado.

Su club, con el que tiene contrato hasta 2023, ve en Bouanga una tabla de salvación para la crisis. Y así lo ha reconocido su entrenador, Claude Puel, que primero mostraba su deseo de poder seguir contando con el internacional gabonés, aunque seguidamente admitía que que no durará mucho en sus filas.

"Es con este tipo de jugador con los que el club puede seguir proyectándose en el futuro. Por lo tanto, haremos todo lo posible para mantener a nuestros mejores futbolistas. Pero no soy ingenuo. La duración de un buen jugador joven en un club francés no es muy importante. Las finanzas han recibido un impacto y los presidentes de los clubes han hecho un tremendo esfuerzo para no endeudarse", admitió el preparador francés en 'L'Equipe'.

Además del Betis, hay otros clubes galos interesados en Bouanga, como el Lille y el Rennes, que según 'L'Union', citando fuentes del propio conjunto bretón, va a presentar una oferta de 10 millones por el goleador del Sain-Étienne, con su pasaporte para la próxima Champions como aliciente añadido para intentar convencer al jugador. En Heliópolis, mientras tanto, aguardan movimientos. La puja podría marcar si se pone en precio o no.