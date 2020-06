Real Betis-Granada C.F.: La ley del silencio un 15-J tras 99 días de espera

Vuelve el fútbol 99 días después a un Benito Villamarín imponentemente vacío. Y lo hará un 15-J, día histórico de reivindicaciones en verdiblanco, esta vez en silencio por exigencias del guion. Debe pesar ese ambiente raro y frío como una losa en Rubi y sus hombres, señalados en su mayoría por la nefasta imagen ofrecida el pasado jueves en El Gran Derbi. Superados física y tácticamente de principio a fin por el eterno rival, los heliopolitanos enterraron casi definitivamente su ya de por sí escasas opciones de alcanzar la séptima plaza, que dará derecho a jugar las fases previas de la Europa League. Demostraron, igualmente, que el parón ha desempolvado lo peor de una escuadra irregular, poco fiable, muy dada a bajones pronunciados y despertares puntuales que, a la postre, no tienen continuidad, lo que se ve reflejado en la clasificación con un paupérimo decimotercer puesto, con ocho de colchón (un alivio, visto lo visto) con el descenso y a diez del objetivo.

El entrenador, como no podía ser de otra forma, se juega su futuro ante un Granada al que se le suele dar últimamente bien la Avenida de La Palmera y que viene de remontar contra el Getafe para acercarse, él sí, a Europa. Ferrer Sicilia insistía en la víspera en que hay que reforzar lo que el Betis hace bien, olvidar vicios heredados -si no se han desterrado ya, malo- y comprometerse. Lo de superar los 50 puntos se antoja una broma de mal gusto, no un gesto de ambición de quien volvió a dar un palo al vestuario, dejando claro que no contará con quien se borre o no meta la pierna, pero es tan de perogrullo que sobraba. Tenía razón Rubi en que no todo lo que aconteción en Nervión fue culpa suya, pero sí gran parte de su responsabilidad radica en tener bien a la plantilla, de cuerpo y de mente, amén de saber elegir a los que están mejor. Y falló en ambas encomiendas.

Ganar al Granada sin aliento ni censura de la grada se convierte esta noche en indispensable. Para espantar fantasmas y para que las aguas, al menos, discurran por su cauce de aquí a julio. Después, otro gallo cantará, seguramente con cambio de inquilino en el banquillo. Ley del fútbol. Como también que no hay que dar pistas al rival. El del Maresme, al igual que otros colegas, citó a todo dios para el derbi, aunque sabía que Guardado y William Carvalho no podrían estar. Forzó a Sidnei, reservó un poco a Joaquín y dio unos minutos a Loren, otros de los tocados. Por eso mismo, las incógnitas se ciernen sobre su alineación de hoy.

Por lógica, habría de cambiar medio equipo, pero no se sabe a ciencia cierta cómo están realmente todos, pese a entrar en la citación, ni si han recuperado bien los que acabaron renqueantes. Queda claro que no serán de la partida Sidnei, Javi García y Juanmi, con lesiones de diversa consideración los dos primeros y falta de ritmo el de Coín. Entran desde el filial David Ramos, el chico para todo de Manel Ruano que Miguel Calzado reclutó en enero, así como el extremo Baena y el delantero Raúl García. Que alguno entrara no sería ninguna sorpresa.

Joel continuará bajo palos, aprobada la prueba del primer día tras haberse incorporado el último del 'impasse' por su contagio de COVID-19, al tiempo que Emerson seguirá seguramente en el lateral diestro. A Álex Moreno se le vio lejísimos de su estado de forma óptimo, por lo que Rubi podría optar por darle continuidad para que recupere el ritmo, si bien Pedraza aportó cosas en la reanudación ante el Sevilla y tiene opciones. Por dentro, si Bartra está restablecido de la sobrecarga que le hizo pedir el cambio el jueves -con los cinco hechos, aguantó como pudo hasta el final-, formará pareja con Feddal, aunque parece innecesario arriesgar, estando Mandi.

Por delante, Edgar puede relevar a Guido Rodríguez, que fue de los mejores, con todo. A Guardado se le espera como agua de mayo en la medular, de donde podría salir un discreto Aleñá para que el mexicano escolte a Canales. David Ramos estará al quite, si le mantienen en la lista, para cualquier cobertura. Por fuera, Fekir parece fijo, con Joaquín a pierna cambiada también por un Tello decepcionante. Y, como referencia, Borja Iglesias si no se encuentra Loren al cien por cien aún.

En el rival, no estará por sanción Yangel Herrera, al tiempo que Gonalons será duda hasta última hora, como Vadillo. Se lo perderán por lesión Neyder Lozano, Álex Martínez, Montoro, Koybasi y Quini.