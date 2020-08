El impacto de Manuel Pellegrini traspasa fronteras

El fichaje de Pellegrini por parte del Betis supone un impacto que traspasa fronteras en todos los sentidos, tanto la deportiva como la geográfica. Desde que se oficializó su llegada han llegado avales para Pellegrini desde numerosos rincones del planeta, por la larga y fructífera trayectooria del entrenador chileno, al que sin duda acompaña un prestigio indiscutible.

Su presencia en el Betis es un aliciente para muchos jugadores a los que le atrae la idea de ponerse a las órdenes de Pellegrini, como, por ejemplo, el veterano Claudio Bravo, o Brahim Díaz, lo que le otorga a los verdiblancos un argumento de peso en el mercado. La repercusión verdiblanca ha crecido un ápice con la incorporación del 'Ingeniero', despertando su sociedad con Cordón enormes expectativas y no sólo en Heliópolis.

El último en referirse con buenas palabras a Manuel Pellegrini ha sido César Farías, actual seleccionador de Bolivia y ex de Vanezuela, que resaltó el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera y que cree que no se le ha valorado lo suficiente en su país de origen. En este serntido, destaca su personalidad dentro y fuera de la cancha y destaca su trayectoria. "Pellegrini tiene una imagen única fuera de la cancha y esto lo voy a decir con respeto: creo que en Chile no lo han valorado, porque a lo mejor está fuera de sus expectativas. Como personaje chileno no le han dado realmente la importancia que tiene; para mí lo que ha logrado es maravilloso", señaló.