Loren, sus sensaciones en la vuelta al trabajo y el "cambio de chip" del Betis

Ausente prácticamente desde que arrancó la pretemporada, al dar positivo por coronavirus en las pruebas realizadas a toda la plantilla antes de emprender rumbo a Marbella para el primer 'stage' de los dos que han tenido lugar en la ciudad costasoleña, Loren Morón, al fin, ya se entrena sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Tras dar al fin negativo en dos pruebas PCR con un margen de 48 horas, el delantero estará mañana martes a las órdenes de Pellegrini junto al resto de sus compañeros, que ha gozado de descanso este lunes. Pero el marbellí no tiene tiempo que perder y por eso ha acudido hoy a las instalaciones verdiblancas pata ejercitarse en solitario.

Durante todo este tiempo, Loren no ha presentado síntomas de la enfermedad y por eso ha podido entrenarse en su domicilio, donde ha estado confinado, si bien necesitará un tiempo para volver a ponerse al nivel del resto del grupo, de ahí que su baja para el primer encuentro liguero ante el Alavés se dé por segura.



De momento, el ariete centra sus esfuerzos en volver a estar cuanto antes a disposición del técnico chileno. "Estoy muy contento de poder reincorporarme a los entrenamientos, en este caso de manera individual porque el equipo tenía libre, pero ya mañana podré verlos a todos, que tengo muchas ganas. H an sido muchos días, no nos esperábamos tantos, pero ya por suerte se ha acabado esa etapa y estoy aquí muy feliz. Como en el anterior confinamiento, hemos hecho más o menos lo mismo. Me mandaban el trabajo a casa y, aunque no es lo mismo que lo que he podido hacer hoy, eso te ayuda a estar algo mejor. Ahora, lo que quiero es entrenar a tope y coger la forma lo antes posible para estar disponible para el míster porque tengo muchas ganas", ha explicado Loren en los medios oficiales del club.



Además, el delantero, desde la distancia, ha percibido un cambio positivo en el nuevo Betis de Pellegrini, patente en los tres amistosos disputados, lo que le hace ser optimista de cara a la inminente 20/21: "He estado siguiendo al equipo, he visto los amistosos y he estado en contacto con mis compañeros. He visto un equipo con ilusión y ambición por esta nueva etapa, que quiere recuperar el balón tras pérdida. He visto un cambio de chip que creo que es bueno para todos y que espero que esta temporada nos dé muchas alegrías".