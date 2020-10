El Celta puja por Loren Morón en el último momento

Loren Morón ha pasado de ser el referente del Betis en los tres últimos años a contar con un rol secundario para Pellegrini, que incluso lo ha estado probando más retrasado y en banda ante las pocas opciones de jugar que iba a tener en una delantera en la que ahora están por delante Sanabria y Borja Iglesias.

Además, el técnico chileno ha dejado claro que, aunque no quería salidas, lo único que pedía es tener doblados los puestos y es en la mediapunta donde más jugadores cuenta, hasta siete para tres puestos (Canales, Fekir, Joaquín, Tello, Lainez, Aitor Ruibal y, ahora mismo, también Loren), de ahí que la salida del marbellí se viera en la entidad como la gran opción para ingresar en este mercado estival. No ocurrió así, ya que nadie llegaba a las pretensiones béticas, pero según asegura El Desmarque Vigo, uno de sus pretendientes, el Celta, habría hecho hoy un último intento para hacerse con el delantero verdiblanco.

El equipo vigués está intentando incorporar en este final de mercado a un delantero, además de un mediocentro, y ante la imposibilidad de hacerse con Carlos Fernández, otro de los deseados, ha puesto los ojos en Loren. El Betis no habría puesto objección a una buena oferta en otro momento, pero ahora mismo no tendría margen para aprovechar esta inyección de capital. Y la afición no entendía la salida del que es uno de sus jugadores más queridos.