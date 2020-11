Canales: sin "miedo" al Barça, Pellegrini, Tello, la selección...

Sergio Canales se ha convertido en el líder del Betis en la presente temporada y su magnífico rendimiento le ha servido para ir convocado a la selección, a la que puede volver para los dos próximos partidos internacionales (el viernes hay convocatoria). Uno de los capitanes del Betis se muestra optimista respecto a la próxima visita a un Barça ("vamos sin ningún miedo") que hoy disputa partido de Champions y que no atraviesa un buen momento. Ve al equipo con Pellegrini en una buena línea y cree que "lo ocurrido en Getafe no se va a repetir". Destaca la "calidad de Tello en la definición, te puede salir por cualquiera de las dos piernas"; valora las posiciones en las que le ha utilizado Pellegrini; espera seguir teniendo partidos con España; pide "autoexigencia individual y colectiva"; y asegura que, aunque vaya con la selección, "ya me encargaré de hacer las cosas bien para tener gasolina toda la temporada".

Con buenas sensaciones al Nou Camp

Al final son estados de ánimo, está claro. Ganar como el domingo da confianza tras dos derrotas. Sensaciones muy buenas, encontramos el gol, pero otras veces hemos tenido partidos buenos y no debemos bajar los brazos.

Saber leer los partidos

La salida fue muy buena, la primera parte buenísima. En otros partidos no ha faltado saber leerlo como lo hicimos el otro día. No siempre hay que jugar los partidos de la misma manera, hay que leer cómo se dan. El fin es ganar y hacerlo de la mejor manera posible. El otro día se hizo.

Buen arranque: mirando de reojo a los puestos de arriba

La clasificación marca que estamos en una buena situación, mirando de reojo los puestos de arriba. Contra la Real en casa no fue un buen partido, pero estuvimos metidos hasta el gol de ellos. Con 0-1 hubo esa situación extraña del penalti, que para mí habría cambiado el partido. El equipo está en una buena línea, compitiendo muy buen. El otro día salimos con fuerza, con energía a por los tres puntos, que eran fundamentales.

Ningún miedo al Barça

Lo que debemos tener claro es que nos tenemos que exigir ganar todos los partidos en los que tenemos posibilidades y no tener ningún miedo frente a rivales como el Barça. Ya lo hemos hecho ante el Madrid y el Atlético de Madrid. Hay que ir confianza.

Un Barça en mal momento

Nunca se sabe cuándo es el mejor momento. Buscas alicientes para ganar, pero más allá del momento de cada uno lo tenemos que afrontar con la mentalidad de que es posible y de que lo esté en nuestra mano lo hagamos.

Ya logró ganar en el Nou Camp con el Betis de Setién

Ganamos con un estilo de juego similar al de ahora. Ahora somo más verticales, pero somos protagonistas. Tener el balón, va a ser importante que dominemos y que estemos en campo contrario. Esas circunstancias s epueden dar y vamos a intentarlo.

Autoexigencia individual y colectiva

Las diez primeras jornadas es un calendario complicado. Nos enfrentamos a los cinco o seis primeros de la liga pasada. Los que hemos ganado lo hemos merecido y cuando hemos perdido hemos sentido que merecíamos algo más. Tenemos que ser autoexigentes de forma individual y colectiva.

Sin complejos, da igual el que esté delante

El meternos esa rabia, esas ganas de ganar cualquier partido y por eso el partido de Getafe dolió tanto. Estoy seguro que no va a volver a repetirse. Hay que seguir en la línea del pasado domingo porque a todos los niveles fue muy bueno.

Sus distintas posiciones

Empecé la temporada en banda izquierda y ahí sí que cambia la manera de ver el partido, tengo que esperar mucho más a que venga la pelota en tres cuartas partes, pegado a la banda izquierda. Me sentí cómodo y nos tenemos que responsabilizar y estar preparados para jugar en diferentes posiciones.

Su posición en banda o con doble pivote

El míster hace la lectura del partido que jugamos. El Elche saca la pelota desde atrás y poniéndome ahí hacíamos una presión muy alta. Yo estoy acostumbrado a presionar adelante y luego tengo más movilidad en ataque. Pero con la calidad que tenemos, que te llegue el balón en buenas condiciones es importante.

La calidad de Tello en la definición

Tello está de dulce. Todos sabemos le potencial que tiene en las definiciones y estamos contentos. Es un jugador que define muy bien, con buen golpeo con las dos piernas. Te puede salir para los dos sitios y su calidad la demuestra día a día.

Dominar el balón y matar arriba

Tenemos que plantear el partido como el otro día, ir a por ellos. La vigilancia, las ayudas en defensa son muy importantes. No tener prisas a la hora de tener la pelota. Que tengamos fases de tener la pelota y arriba, matar. Las que tengamos hay que marcar porque eso hace la diferencia.

Un año diferente

El año pasado fue complicado. Cuesta cuando no ganas todo lo que quieres ganar. Lo tenemos que demostrar. La idea y el camino están siendo buenos, pero llevamos sólo 8 jornadas y esto es una carrera de fondo. No sirve hacer un buen inicio o un buen final, hay que coger una buena racha de resultados porque esto es muy largo.

El desgaste de la selección española

No creo que sea un fijo. Es una ilusión muy grande y da confianza al jugador. En cuanto a la gasolina, ya haré yo todo lo posible para que aguante toda la temporada. Disfruté muchísimo, pero lo importante es la continuidad que me tengo que ganar en mi equipo. Para tener premio individual hay que hacerlo muy bien en tu equipo.