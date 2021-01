Real Betis - Celta: Huyendo de la tierra de nadie

Acabar la primera vuelta con 26 puntos tal vez no fuera con lo que soñaban en agosto, pero sería un gran premio para el Betis dadas las dificultades que ha atravesado en estos más de cuatro meses de competición. Pero para ello debe ganar mañana a un Celta que, de menos a más y tras un cambio de técnico, se encuentra en la misma situación. Rivales a priori para luchar por esos escasos puestos de Europa League, ambos se juegan engancharse a la parte alta o quedarse en esa zona de nadie que a ninguno gusta.

Con Pellegrini y Coudet al mando, maestro y discípulo, ambos son dos equipos que buscan lo mismo: la presión alta, jugar el balón y tratar de imponerse a los contrarios desde el manejo del esférico. Y ambos, tal vez en parte por ello, están entre los tres equipos que más goles encajan de LaLiga.

Frenar la sangría defensiva era el primer paso del Betis para progresar. Una vez logrado y con muchos jugadores recuperados de sus diferentes problemas, Pellegrini podrá tener al fin no sólo un once competitivo sino todo tipo de alternativas. Esas justamente que le faltan a su amigo Coudet, que lleva semanas pidiendo a gritos a un delantero y que tampoco puede contar con su mejor hombre en la ofensiva: Iago Aspas. Estará Nolito y de milagro.

La intención del conjunto adiestrado por el técnico chileno es multiplicar el valor de los tres puntos logrados en Huesca y dar continuidad a la solvencia mostrada en lo que va de año, con el 1-1 en casa en el derbi contra el Sevilla y los triunfos en tierras oscenses y en Copa ante el Mutilvera y el Sporting.

Apoyado en la recuperación del alma del equipo, Sergio Canales, y en la proyección de una segunda línea con jugadores como Aitor Ruibal y el mexicano Diego Lainez, entre otros, Pellegrini parece haber dado con la tecla de la regularidad. No obstante, volverá a tener una baja sensible: la del meta chileno Claudio Bravo, lesionado por cuarta vez en lo que llevamos de temporada. Le suplirá Joel Robles.

No será el único, William Carvalho no ha llegado a tiempo y se une a la baja en el centro del campo del sancionado Paul. Guido Rodríguez, que estaba tocado y estuvo ausente en los dos últimos partidos, ha podido entrenar y, de estar al cien por cien, será de la partida. Si no, Guardado está al quite.

Arriba, todo hace indicar que pese al regreso de Joaquín o Tello en los últimos días dará continuidad al gran momento que arrastran Lainez y Ruibal. Sin descartar que le diera la oportunidad a un Rodri que deslumbró en la Copa.

En el Celta, por su parte, el regreso del mediocentro Renato Tapia y del exsevillista Nolito es un alivio para Eduardo Coudet, que recupera a dos piezas claves en su equipo titular celeste, que tiene otra oportunidad para examinar o, más bien, superar su 'Aspas-dependencia'.

La lesión del internacional español frente al Real Madrid ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad del equipo gallego sin su máximo goleador: de los últimos 20 partidos en Liga en los que no participó Aspas, el Celta sólo ganó uno.

Además, su ausencia ha coincidido con un notable bajón en el rendimiento gallego, que ha perdido los tres partidos que ha disputado en este nuevo año, los dos últimos, ante el Ibiza en Copa y Villarreal en Liga, con un escandaloso balance de nueve goles encajados.

El internacional peruano Renato Tapia, tras cumplir su primer ciclo de tarjetas, volverá a aportar el equilibrio en el centro del campo, sosteniendo a la línea de tres volantes con Brais Méndez, Denis Suárez y Baeza por detrás de Mina y Nolito, que también vuelve tras superar la lesión muscular sufrida ante el Real Madrid. Rubén Blanco es indiscutible en la portería y en la defensa no se esperan cambios. La baja de última hora de Olaza "por motivos sanitarios" la cubrirá previsiblemente Aarón Martín.

Alineaciones probables:

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez o Guardado, Canales; Lainez, Fekir, Ruibal; Loren.

RC Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Baeza; Santi Mina, Nolito.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (valenciano).