El Colo Colo tratará de convencer a Bravo para que rescinda con el Betis

"No me imaginó a Colo Colo en la B, nunca lo he visto en esta situación, y como colocolino nunca se te pasa por la cabeza ver al club en una condición en la que está expuesto hoy en día". El meta bético Claudio Bravo se mostraba dolido este fin de semana, en TNT Sports, por el duro momento que atraviesa el club más popular de Chile, en el que se formó, jugó y del que es hincha.

Antepenúltimo en la tabla, con un punto más que el penúltimo, que tiene un encuentro menos, y cuatro puntos más que el último, que cuenta con cuatro partidos menos, el peligro de descenso es real. Precisamente ante este último, el Coquimbo Unido, se juega gran parte de sus opciones de salvación este sábado, algo de lo que están pendientes todos los aficionados albos, entre ellos un Claudio Bravo que en esa entrevista abría la puerta a su vuelta y eso ha desatado toda la maquinaria en Chile. "Yo también estoy abierto en la opción de volver, siempre lo he dicho. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y el tiempo dirá donde toca estar. Si me toca estar en Colo Colo, estaré feliz de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo he hecho en el Betis o en el Manchester City", aseguró el meta verdiblanco.

El exjugador Daniel Morón, que hoy forma parte del Club Social y Deportivo del Colo Colo, desvelaba en La Cuarta que el club tiene una estrategia para ficharlo en junio, cuando aún le quedaría un año de contrato con el Betis. "Será un lindo desafío para la institución, que a mediados de año cuando termine la liga española, iniciemos las gestiones para traer de regreso a Claudio Bravo y así poder aprovecharlo en su plenitud", aseguró.

"Habrá que buscar una manera de entusiasmar a Claudio para que venga y una fórmula económica para que esto suceda. Sabemos que no es solo un deseo, pues a muchas empresas le interesa tener a Claudio de regreso en el Monumental y se puede armar algo interesante", afirmó Morón, al que no se le escapa que todo debe partir por una salvación que a día de hoy no está asegurada.

"Soy uno de los que cree que Claudio Bravo puede llegar pronto y darle un plus a los porteros que están creciendo en Colo Colo. ¿Qué mejor motivación para un chico verlo entrenar y jugar en su club?. Además, conociendo la calidad humana de Claudio, sé que va pasar por el camarín de las divisiones inferiores a saludar y entregar sus conocimientos", concluía el mítico excampeón de la Libertadores.

Bravo, de momento, sigue demostrando tener nivel para jugar en Europa. Mientras no ha estado lesionado ha rendido a un gran nivel en el Betis y aún tiene contrato hasta 2022. Aunque siendo una llamada de casa... nunca se sabe.