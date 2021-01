Real Betis-Celta (2-1): Si la sonrisa de Canales contagia a Fekir, buena cosa

Segundo triunfo consecutivo del Betis, intratable desde el cambio de año. Fue un 2-1 muy trabajado, ya que, como antaño, los heliopolitanos hubieron de remontar un tanto tempranero a balón parado, aunque, con Sergio Canales 'on fire', todo es mucho más fácil. El cántabro sigue 'enchufando' todo lo que tira entre palos, contagiando sus ganas y su sonrisa a un Nabil Fekir que se ha olvidado de su gafe ante el gol y se ha centrado en brindarlos (los tres últimos del equipo partieron de sus botas). Buena cosa si estos 'Zipi y Zape' verdiblancos conectan y disfrutan.

Pudo contar de inicio Pellegrini con los renqueantes Guido y Miranda, con lo que los únicos cambios del once de gala en 2021, que se estrenó con nota en el derbi, fueron obligados: Joel por el lesionado Bravo bajo palos y el argentino, sancionado en Huesca, por Paul, que le releva en el apartado de castigados. Un mínimo giro que permitió a los verdiblancos mantener el espíritu y la tensión competitiva que les han hecho remontar en juego, resultados y sensaciones. Con todo, el arranque fue un correcalles, con intercambios de ataques entre dos conjuntos eminentemente ofensivos sobre el césped del Villamarín.

Un balón que no llegó a salir de Emerson desde la línea de fondo y una acción personal de Fekir, desviada a córner a la postre, desataban las hostilidades deportivas en la fría noche hispalense. La respuesta no pudo ser más contundente: robo celeste en campo rival, Víctor Ruiz no puede frenar a Emre Mor y Santi Mina manda un derechazo cruzado que escupe el poste. A renglón seguido, Nolito la mandaba alto en una posición franca, demostrando que el Betis sigue teniendo un problema a la hora de hacerse fuerte defensivamente.

El extremo turco tuvo la tercera antes del cuarto de hora, desviada por un zaguero a córner, pero se veía venir el tanto gallego. Fue en ese saque de esquina cuando Brais Méndez peinó en el primer palo un balón que se paseó por el área para que Mina ajusticiara en el segundo palo. Otra vez a balón parado y a las primeras de cambio. Los de Pellegrini vuelven a las andadas de 2020. La reacción encorajinada del Betis llegó en las botas de Loren y Fekir, taponado el marbellí por un zaguero y frenado el francés por Rubén Blanco.

Tocaba rehacerse, como tantas otras veces, aunque el Celta, incluso sin Aspas, es un equipo que exige mucho en la contención y que aprovecha la velocidad y calidad de los suyos en las transiciones. Alcanzado el ecuador de esta fase, todavía los atacantes anfitriones realizaban la guerra un poco por su cuenta, pecando de precipitación. La presión de los hombres de Coudet era efectiva, lo que no fue óbice para que hubiera iniciativa y persistencia en su oponente. Y Canales, con su pierna mala, devolvería enseguida la igualdad al marcador, cruzando al palo contrario una dejada de Fekir tras la buena penetración de Lainez.

Lejos de respirar con las tablas, los verdiblancos entendieron que era el momento de pisar el acelerador, conscientes de que a los celestes es mejor tenerlos encerrados que envalentonados. La inoportuna lesión de Ruibal en su tobillo derecho parecía alterar la tendencia -Pellegrini volvió a reiterar su confianza en Rodri-, circunstancia que aprovechó Emre Mor para exprimir su rapidez y disparar al lateral de la red. Un espejismo, ya que seguía mandando en campo contrario un Betis decidido a ponerse por delante cuanto antes.

Lo logró, de nuevo, un Canales tocado por una varita mágica desde que regresó como el 'ave Fénix' de su lesión mucho antes de lo esperado, pero ayudado por las ganas de Fekir, presto para robar a Denis Suárez un balón que convirtió en su tercera asistencia consecutiva en los tres últimos goles heliopolitanos. Aguantó lo justo el campeón del mundo para ponerla en ventaja al cántabro, quien, en esta ocasión con su zurda, cruzó por bajo a la red entre las piernas de Rubén Blanco. Y, como no es nunca oro todo lo que reluce en La Palmera, Joel evitaría el empate sobre la bocina desviando a córner un cabezazo de Murillo.

El guion tuvo continuidad en la reanudación, hasta el punto de que Mandi peinaba con mucho peligro una falta botada por Fekir. No pasaba nada aparentemente por dejar el mando en plaza a un Celta más exigido para aprovechar los huecos a la contra, aunque los de Pellegrini han demostrado sentirse más cómodos con el balón. Loren continuaba bajando un montón de ellos entre los centrales, generando segundas jugadas con ese trabajo tan oscuro como ingrato, mientras que la consigna, tras cada recuperación, era verticalidad.

Como la que filtró Nabil para Morón, que prefirió devolverla de primera a disparar él. Se antojaba más cerca el 3-1 que el 2-2. Incluso, el costasoleño pidió penalti por un empujón de Hugo Mallo en el área que Martínez Munuera, previa consulta con la sala VOR, optó por ignorar. Un revés que no frenó el plan bético, que se basaba en esperar para ajusticiar en el momento justo, sin descuidarse atrás ante las acometidas celestes. Nolito, de hecho, no llegó por poco a un servicio de Mallo desde la línea de fondo.

Joel, como en el alargue del primer tiempo, fue de nuevo decisivo a un cuarto de hora del final, saliendo a los pies de Baeza para que el mano a mano propiciado por Brais quedase anulado. En la siguiente acción, un pase de Aarón Martín se paseó peligrosamente por el área pequeña, despejando 'in extremis' Miranda a córner. El Celta apretaba y el Betis, muy cansado, solamente podía replegarse. Pellegrini tiró de Álex Moreno y Borja Iglesias, sus dos últimos cambios, para 'morir' atacando, una posible solución.

Rodri, Canales y Fekir se echaron a la espalda una recta final por fortuna plácida en Heliópolis, con lo que la larga reanudación se consumiría sin contingencias reseñables, la mejor noticia posible para un Betis invicto en 2021, con tres jornadas seguidas sin perder en LaLiga (un empate en el derbi y dos victorias, 7 de 9) y sendos triunfos en las eliminatorias coperas ante Mutilvera y Sporting. Un equipo claramente al alza que ha encontrado en su banquillo a los hombres que necesitaba para mirar hacia arriba.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez (Guardado 68'), Canales; Lainez (Álex Moreno 82'), Fekir, Aitor Ruibal (Rodri 31'); y Loren (Borja Iglesias 82').

R.C. Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo (Aidoo 55'), Néstor Araújo, Aarón Martín; Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez; Nolito (Fran Beltrán 71'), Emre Mor (Miguel Baeza 71') y Santi Mina.

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano). Amarillas a los locales Víctor Ruiz y Joel, así como a los visitantes Aarón Martín, Denis Suárez y Tapia.

Goles: 0-1 (16') Santi Mina; 1-1 (25') Canales; 2-1 (44') Canales.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga, disputado a puerta cerrada en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.