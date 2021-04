Fekir Vs. Elustondo: ¿Es el VAR igual para todos?.

"En el vestuario Nabil (Fekir) estaba triste porque sabía que no nos podía ayudar", ha explicado el lateral derecho del Betis Emerson Royal durante una entrevista a Goal, en relación a la expulsión de Nabil Fekir el pasado miércoles ante el Athletic Club.

El campeón del mundo con Francia pecó de imprudente en una acción en el centro del campo con Vencedor al que acabó pisando. Algo rigurosa, quizá, está claro que el internacional francés se la podría haber ahorrado. Evitándose así, luego, que el VAR y la sala VOR entraran en juego para advertir a Medié Jiménez de que era pertinente revisar la jugada, tras haber pasado inadvertida en primera instancia por el colegiado.

La expulsión, lógicamente, acarrea sanción, por lo que Fekir se perderá un partido tan importante para el Betis como el de este sábado, ante el Real Madrid. De ahí que ahora se haya abierto un debate en el seno del beticismo, no tanto por la acción en sí, sino por el uso del VAR al respecto. ¿Es acuánime? ¿Es igual para todos en este tipo de jugadas?

Y es que a tenor de la experiencia, el videoarbitraje no parece juzgar a todos por igual. Al menos en este tipo de acciones. Y como ejemplo, la amarilla a Aritz Elustondo en Anoeta tras consultar Gl Manzano el VAR. La sangre que corría por la espinilla de Santi Mina tras la acción daba muestras de que Elustondo, como mínimo, debía tomar el mismo camino que tomó Fekir ante el Athletic, aunque Gil Manzano no entendió lo mismo que su colega.

El debate en relación al VAR y sobre su uso en este tipo de acciones, cuanto menos, vuelve a estar abierto. Pellegrini, por su parte, lo ve así: "No todas las jugadas son iguales, el tema es cuándo debe intervenir el VAR y cuándo no. Si ves la jugada de Fekir puede ser perfectamente expulsión pero el árbitro no pita nada, el jugador se levanta y sigue jugando pero dos minutos después le avisan desde el VAR. Se ha mejorado en su uso pero hay que seguir mejorándolo".

"Que no esté siempre es para lamentar porque es un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos un plantel y el que lo reemplace debe dar el rendimiento que esperamos de él", ha dicho sobre su ausencia frente al Madrid", apostilló Pellegrini.