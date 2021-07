Carvalho dice adiós a una de sus vías de escape.

El Leicester ha hecho oficial la contratación de Boubakary Soumare, prometedor medio de cierre procedente del Lille al que ha firmado hasta 2026 a cambio de 25 millones de euros. De esta forma, a William Carvalho se le cierra la puerta de uno de los clubes que más interés había demostrado por él en los últimos meses, un Leicester que ya lo intentó el pasado mes de enero y que finalmente se ha decantado por acometer un fichaje de mayor envergadura económica (el Betis está como loco por conseguir unos 20 kilos por el luso), pero con el que se ha acabado haciendo con un futbolista al alza y más joven; 22 años, frente a los 29 del bético.





