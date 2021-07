Loren Morón, su posible salida del Betis y una oferta que no necesita respuesta

Cuando su padre le hizo la pregunta más importante que le han hecho nunca, a Loren Morón ni siquiera le hizo falta articular una respuesta. "¿Para qué me preguntas, si ya lo sabes?", constestó el delantero marbellí cuando fue cuestionado sobre si le gustaría fichar por el filial del Real Betis. Desde entonces no ha parado de meter goles, desde su llegada a Los Bermejales hasta su doblete en el debut en Primera división de la mano de Quique Setién. No ha sido un camino de rosas, eso sí. Ha estado a punto de marcharse de la que considera su casa muchas veces, la última recientemente, después de su peor año como profesional. Sin embargo, la respuesta a la pregunta más importante de su carrera sigue siendo la misma que a la oferta que le presentó su padre.

En una entrevista concedida a la RTVBetis desde la concentración del Betis en Suiza, Loren mantiene lo que contaba hace ya tres años en un especial de 'El Día Después' de Movistar+, sólo piensa en triunfar con las trece barras: "El que decide es el míster. En nuestra posición lo estamos haciendo todos bien. Todos los futbolistas somos egoístas y queremos jugar siempre, pero tengo la conciencia tranquila de que voy a dejarlo todo en los entrenamientos para intentar jugar cada domingo".

"Por suerte, este año estoy haciendo una pretemporada normal; el año pasado fue atípico por el tema del Covid (dio positivo recién iniciada la preparación estival). Estoy entrenando bien, sin ningún contratiempo y me siento muy bien. El año pasado no tuve una pretemporada como el resto de los compañeros y lo noté. Después de aquello, no puedo excusarme en ese problema; no encontré el rendimiento", ha admitido, con tanta autocrítica como ganas de resarcirse.

En este sentido, ha reconocido que ha estado muchas veces cerca de salir y que incluso hubo ofertas que le gustaban, aunque no tanto como marcar goles para el Betis: "Te planteas muchas cosas porque no estás dando lo que tienes, pero al final, entrenando cada día al máximo, consigues dar lo mejor de ti. La decisión final de jugar ya no depende de uno. Siempre he dicho que el Betis es mi casa; es mi equipo. Hubo muchas circunstancias y uno se planteaba muchas cosas. Había equipos que me gustaban. Se barajaron algunas cosas. No pasó nada y sigo aquí, en mi casa".

En esta pretemporada me estoy encontrando muy bien, en los entrenamientos tengo gol y eso es bueno, porque el año pasado fue muy difícil para mí. Tenemos otra competición más. Habrá rotaciones y más oportunidades para cada uno. El que decide es el míster; yo me centraré en trabajar al máximo", señaló, sobre la competencia con Borja Iglesias y Juanmi en una temporada que llega con tres competiciones y, lo más importante, para el vestuario, con el regreso al Benito Villamarín de la tan añorada afición.

Es más, aunque ha sido criticado a veces, Loren ha remarcado que nunca ha sentido tan de cerca el apoyo del beticismo. "Una de las cosas positivas del año pasado fue el cariño que sentí del público, y eso que sólo pude meter un gol. Note el cariño del público, me sentí querido en un año que fue muy duro para mí. Ahora, la vuelta de la afición al Villamarín va a ser fundamental para nosotros. El último partido de la pretemporada (contra la Roma, a una semana del inicio liguero) en nuestro estadio va a ser un homenaje para ellos", ha terminado el canterano, que no necesita que le pregunten si quiere jugar en el Betis. "Si ya lo sabéis...".