Lainez: su mejora, la ilusión por la Europa League, Guardado, su amor por Sevilla, el derbi...

Diego Lainez, prometedor fútbolista del Real Betis Balompié, está de vuelta con el equipo bético después de superar una lesión, dos esguinces de tobillo, que se hizo en los Juegos Olímpicos con México y en los que ganó la medalla de bronce.

Recuperado y en la lista de de convocados para el encuentro de UEFA Europa League del Ferencvaros, la perla norteamericana repasó la actualidad de su equipo y su momento deportivo en una entrevista con los compañeros de Club del Deportista, donde no evadió ninguna cuestión.

- Le gusta jugar por la derecha y el centro

Soy un jugador que se puede adaptar a los dos posiciones, derecha y centro, pero por la derecha me siento muy cómodo, donde mejor he rendido, que me gusta, pero en el centro y detrás de '9' me gustaría que fuera mi posición en algún momento de mi carrera, pero me adapto a lo que el equipo pida.

- Sueña con jugar un Mundial

Creo que es el sueño de todo futbolista estar en el Mundial. Creo que sí, que podemos aspirar a competir en un Mundial todos los que hemos estado en los Juegos Olímpicos.

- Lo que echa de menos de México

La comida y mis amigos es algo muy importante, que echo de menos, como mi familia, no estar el día a día con ellos.

- Mejora futbolística y personal

He madurado mucho en todos los sentidos, futbolístico y personal, me ha ayudado a dar un salto de calidad en el juego. Creo que aún me quedan muchas cosas por aprender.

- Enamorado de Sevilla

Es una ciudad maravillosa, estoy enamorado de ella, soy feliz aquí, el equipo me lo hace sentir, la gente y los aficionados son muy cercanos y creo que me quedo con la gente porque son muy amables, cercanos y alegres.

- Guardado, un ejemplo

A Guardado lo veo como un ejemplo, ha tenido una carrera intachable en Europa, y siempre me da consejos, me ayuda para jugar mejor, y también fuera del campo. Es bonito tener a alguien así.

- Sobre la UEFA Europa League

Después de dos o tres años peleando lo conseguimos. Lo hicimos de buena manera con un récord de no perder en bastante tiempo. Tengo mucha ilusión por afrontar un reto que no será fácil, pero a dar lo mejor de nosotros para llegar a una final.

- Su importancia en el equipo

Creo que la temporada pasada fue bonita, tuve la oportunidad de participar, destacar, tuve minutos, queda mejorar, tengo que ir a mejor.

- Se lleva genial con los zurdos del equipo

Me entiendo con todos, pero con los que dices, Canales, Fekir, Guardado, con Juan Miranda, Alex Moreno. Conn Guardado tengo conexión porque estoy con él en la selección.

- Pone la lupa en la Copa del Rey

Vamos a tener partidos de alta intensidad, la Copa del Rey nos puede dar la sorpresa, hay que estar ahí, alerta. En la Europa League hay mucha calidad, con equipos que son potencias en sus países y estoy ilusionado con ello. LaLiga es muy igualada, cada punto significa muchísimo y si lo logras eso te va a servir para estar en Europa.

- El derbi es pasional

Cuando llegué me sorprendió cómo era tan pasional la gente por el fútbol. Me tocaban clásicos en mi país y era de guerras y aquí se pasan hablando del derbi todo el tiempo y es algo muy bonito porque la gente te lo transmite y sales motivado al campo.

- Fekir, Messi y LaVolpe

Fekir, Memphis y Luis Suárez. Messi es el mejor de la historia y contento que LaVaolpe vea esas cosas en