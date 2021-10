Joaquín, 'hasta el rabo todo es toro'

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, tiene capotes verdes con los que torea y sentencia que, en el fútbol y el toreo como certeros trasuntos de la vida, 'hasta el rabo todo es toro', como demuestra con su propia trayectoria y en su día a día, como con el gol que le puso en bandeja a Borja Iglesias en el minuto 90 y que fue el de la victoria ante el Alavés en Mendizorroza (0-1).



Con cuarenta años desde el pasado 21 de julio y casi mil partidos en sus botas, el eterno capitán bético luce los galones de jugador más veterano de LaLiga y, antes de 'cortarse la coleta' y dedicarse a 'ver los toros desde la barrera', ha decidido 'ponerse el mundo por montera', no resignarse nunca a ser una vieja gloria y sí, por el contrario, 'cargar la suerte' y aprovechar y apurar los minutos que le da el entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini.



'Tendrá 67 años y seguirá siendo buenísimo, destacó en su redes sociales el Betis de su capitán, taurino confeso y aficionado práctico que, haciendo gala de la abrumadora aportación del lenguaje del toreo al español, afirmó 'en corto y por derecho' lo de 'hasta el rabo todo es toro', una declaración de principios de que nunca hay que bajar los brazos porque nada está terminado hasta que termina.



Así es y ha sido desde que el '17' del Betis debutó con la verdiblanca en Segunda de la mano de Fernando Vázquez ante el Compostela, así lo ha llevado a cabo con su fútbol de llegar hasta el final, a la raya de cal, para ponerla y así está siendo en los compases en los que él mismo es consciente de que está apurando 'el último tercio' de su carrera en activo.



En Vitoria, el extremo portuense salió en el minuto 64 del partido en sustitución de la última perla de la cantera bética, Rodrigo Sánchez 'Rodri', a quien casi dobla la edad, y en los estertores del choque se asoció con el internacional francés Nabil Fekir para darle el pase de la muerte a Borja Iglesias en el área chica, 'los tres banderilleros en el redondel' de Gabriela Ortega.



"Uno trabaja para aprovechar los minutos que tiene. En mi caso es más ley de vida", confesó entre otros asuntos el futbolista portuense, a quien la ilusión no se la va a quitar "nadie" pese a que con su edad es fácil y humano venirse "abajo", por lo que dijo que llora "de felicidad" por aprovechar los minutos que le míster le da, 195 en los ocho partidos en los que ha participado en esta temporada.



Joaquín Sánchez es consciente del papel que debe desempeñar en los esquemas de Pellegrini, tanto en el campo, donde siempre ha dicho que quiere más, como por su ascendencia en el vestuario verdiblanco, donde hace valer tanto su alegría como su temple y su jerarquía como capitán y mito del equipo de las trece barras.



No en balde, desde su debut hasta el verano del 2006, cuando terminó su primera etapa en el Betis, Joaquín jugó 256 encuentros oficiales, antes de iniciar un periplo de nueve años por Valencia, Málaga, donde coincidió con Pellegrini; y Fiorentina hasta su regreso en la campaña 2015-2016.



Internacional 51 veces con España entre 2002 y 2007, Joaquín abundó en Vitoria en lo peculiar de la situación de un jugador que quiere jugar siempre y que es consciente del papel que debe ejercer en un equipo en el que, además, es uno de sus accionistas de referencia.



"No es fácil para un futbolista como yo que he disfrutado todos los años que he jugado. No estoy acostumbrado a estar tanto en el banquillo. Sabía que iba a ser un año en el que iba a disfrutar pero que iba a ser difícil. Contra ello peleo, contra el día a día y mi mente", reconoció Joaquín yéndose por derecho al toro de la edad: 'hasta la gamuza', 'la yema' o los mismos gavilanes, de certero.