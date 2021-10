Hincapié, ante el que pudo ser su equipo: "Estoy al 100%, al máximo"

Su nombre fue relacionado este verano con varios grandes de Europa, entre ellos el Real Betis, aunque el jovencísimo Piero Hincapié (19), indiscutible con Talleres de Córdoba y la selección ecuatoriana, acabó firmando por el Bayer Leverkusen a cambio de 6,35 millones de euros al cambio. Ahora, se verá las caras este jueves con el que pudo ser su equipo. Quizás por eso y por el dominio del castellano, fue el elegido hoy para acompañar a Gerardo Seoane en la rueda de prensa previa al choque de la tercera jornada de la Europa League.

"Nos tratamos muy bien; hablamos mucho en el vestuario y me enseña muchas cosas. Es un aval para el equipo, pero, aunque no esté mañana, el Bayer va a estar preparado, porque tenemos buenos jugadores. ¿Las eliminatorias para Qatar 2022? El partido entre Ecuador y Chile será muy bueno, porque es un rival directo", apuntaba el central zurdo sobre la ausencia por lesión de Charles Aránguiz, uno de sus 'cicerones' en el vestuario alemán, aunque el zaguero está contento con su adaptación, que está siendo "de la mejor manera", ya que "hay muchos suramericanos también: dos argentinos, Aránguiz, Paulinho...", que le "tratan de ayudar en lo que pueden", así que está asentándose "poco a poco en el fútbol y al juego de Alemania".

Hincapié, finalmente, restó importancia a tantos cambios de temperatura y viajes por su condición de futbolista que juega en Europa y que es internacional con una selección americana: "Me siento muy bien. Creo que el frío influye, pero no es tan importante. En los partidos de eliminatorias hay cansancio; me cuesta al volver para dormir por el jet-lag, pero ya estoy al 100%, al máximo".