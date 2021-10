Borja y Bravo se acuerdan del accionista que censuró sus fichajes en la pasada junta

El próximo martes 16 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, el Pabellón de Deportes de San Pablo acogerá la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Real Betis, un evento tradicional en estas fechas que se presupone una balsa de aceite, comparada con la del eterno rival y con la propia verdiblanca de 2020. Entonces, varios accionistas de referencia, liderados por Joaquín Caro Ledesma y Lorenzo Serra Ferrer, trataron de desbancar a los actuales dirigentes, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán a la cabeza, aunque no tuvieron éxito. Con todo, aquel 21 de diciembre se produjeron varios discursos críticos con la labor de 'Ahora, Betis, Ahora' y de otros empleados del club.

Especialmente recordada y viral fue la alocución de Jesús Garrido, abonado, accionista y ex canterano de la entidad de Heliópolis, que se quejaba de la situación del equipo, que tildaba de "infumable", pues aventuraba "otro año igual, esperando que haya tres peores para no bajar y estar tranquilos". También tenía palabras de reprobación para Antonio Cordón, que "se suponía que fichaba talentos a precio bajo, pero se trae para esta defensa, que son unas madres, a tres suplentes y un portero con 37 años que, aunque es buen portero, lleva dos temporadas siendo suplente; y ahí está, que se lesiona un día sí y otro no". En otro momento de su intervención, que pueden ver en el vídeo que acompaña a esta información, se mofaba de Borja Iglesias, apuntando que no había visto sus goles en el resumen de la temporada anterior que se había expuesto.

Varios usuarios de Twitter recordaron al citado accionista y nombraron a los más damnificados por sus palabras. Bien es cierto que muchos béticos salieron en su defensa, argumentando que, aunque ahora el Betis está en un gran momento, entonces era decepcionante, por lo que Garrido y cualquier otro tenían derecho a quejarse. Otros matizaban que el tono del joven abonado, con cierta burla, sobraba. Y el caso es que ha recibido de su propia medicina. Tanto es así que Borja Iglesias y Claudio Bravo le han contestado en sus perfiles de las redes sociales. Así, el delantero contestaba a un seguidor que se preguntaba dónde estaría metido el protagonista del vídeo, a lo que el 'Panda' apuntaba que "tiene monólogo en La Cartuja". Además, zanjaba con un "nada más que añadir" la contestación del portero.

Y es que el chileno exponía sus muchos logros como futbolista de Barcelona, Manchester City y la selección andina, al tiempo que explicaba su parecer sobre aquellas críticas: "Creo que en la vida a algunos nos va bien por algo. La mentalidad de querer ganar siempre y aspirar a lo máximo no se compra en una farmacia. Antes de hablar, mejor dejar actuar. Y a este tipo no le he visto por la ciudad deportiva ni un día, y en el estadio apoyando, menos".