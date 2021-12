Mini vacaciones para Fekir: el Betis debe aprender a vivir sin él

Nabil Fekir se perderá tres encuentros seguidos con el Real Betis por primera vez desde que aterrizara en Heliópolis en el verano de 2019. Y no será todo por obligación, sino, en parte, por deseo expreso de Manuel Pellegrini se concederle unas mini vacaciones de dos semanas. Justo ese tiempo, un parón extra pero no por los compromisos de las selecciones, estará el campeón del mundo sin enfundarse la elástica verdiblanca. En el primero de esos tres asaltos, el equipo sacó adelante una victoria (por 0-4 en Alcoy frente al CFI Alicante, cita correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey), la cuarta consecutiva tras regresar del último 'impasse' de la Fifa (0-3 en Elche, 2-0 al Ferencváros y 3-1 al Levante antes de comparecer en El Collao), al que se marcharon los del 'Ingeniero' con la pesada losa de las tres derrotas seguidas ante Atlético de Madrid (3-0), Bayer Leverkusen (4-0) y Sevilla FC (0-2).

Superado de manera holgada aquel bache, que no llegó a devenir en crisis, el Betis afrontará la jornada 16 en la quinta plaza de la clasificación de Primera división, con 27 puntos, a sólo uno de la Champions (el eterno rival es cuarto, con un partido menos que recuperará antes de Navidades) y con tres de ventaja sobre el sexto, el Rayo Vallecano. Deberá aprender a vivir sin su estrella y jugador-franquicia, Fekir, que tampoco estará por sanción este sábado en el Camp Nou para medirse con el Barcelona ni el jueves siguiente en Glasgow para la ya intrascendente última jornada de la Fase de Grupos de la Europa League ante el Celtic. Asimismo, al '8', que volverá previsiblemente el próximo 12 de diciembre (18:30 horas) en casa ante la Real Sociedad, aún le quedará un choque de castigo pendiente, que cumplirá en febrero en la ida del 'play off' extra (a modo de dieciseisavos) contra un tercero de la UCL.

Hasta la fecha, a los heliopolitanos les ha ido más o menos bien sin su estrella, últimamente, eso sí, cada vez peor, conforme aumentaba la influencia del atacante en el juego colectivo. Pero las estadísticas aún sustentan el refugio en ellas del 'Ingeniero'. No en vano, el equipo de La Palmera ganó en ocho de las doce ocasiones en que se ausentó el campeón del mundo, empatando otras dos y cayendo en cuatro, la última, cuando tuvo descanso esta misma campaña en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid (3-0). También sucumbió a principios de la 20/21 en el Camp Nou (5-2) y en San Mamés (4-0), choques que se perdió por molestias musculares, como en Villarreal (5-1) en la 19/20. Las tablas fueron en su primer ejercicio, en Leganés (0-0, con el '8' de baja por sanción), y en Valdebebas ante el Real Madrid la pasada (idénticos marcador y razón).

Sin embargo, el Betis ganó las otras cinco veces que no pudo contar con Nabil en la 19/20: dos por lesión (3-1 al Levante y 3-2 al Athletic), una por acumulación de amonestaciones (3-0 a la Real Sociedad) y otras tantas por descanso en Copa del Rey (0-4 o 4-0, pues se jugó en el Villamarín, ante el Antoniano y 0-3 en Portugalete). También se impuso la pasada temporada en Cádiz (0-1) y como anfitrión frente al Granada (2-1), con el ex del Lyon falto de forma en ambos casos, antes de este último 0-4 al CFI Alicante, con el '8' sentado en el banquillo y sin participación. Veintiséis puntos (contando como tres los del torneo del K.O., que no son tales) de 42 posibles. A ver qué ocurre a partir de ahora.