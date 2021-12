Ya se conocen cinco posibles rivales del Betis en el 'play off' de la UEL

El Real Betis ya sabe desde hace dos semanas que será segundo del Grupo G de la Europa League, pase lo que pase en los dos partidos de la última jornada, que se disputa este jueves. De un lado, el Bayer Leverkusen mantendrá la primera plaza (y, por tanto, el billete directo hacia los octavos de final) aunque pierda (improbable) en casa del colista Ferencváros, que va camino de marcharse sin puntuar. De otro, un triunfo heliopolitano en Celtic Park o uno del anfitrión tampoco cambiarían sus destinos: los de Ante Postecoglou serán, sí o sí, terceros, viéndose abocados a continuar su andadura continental en la Conference League.

Por tanto, más allá de prestigio y unos cientos de miles de euros más, poco hay en juego para el conjunto sevillano, que mira de reojo a la Champions League, puesto que, tras la reformulación del segundo torneo europeo en importancia, le tocará jugarse el pase a la siguiente ronda en unos dieciseisavos muy especiales. En realidad, se trata de una ronda de 'play off' intermedia de las que carga el diablo, puesto que deberá medirse con uno de los que caiga de la UCL, un tercero de grupo, para seguir adelante en la UEL, con la particularidad de que, en caso de caer eliminado, no habrá una tercera oportunidad de continuar viajando por el Viejo Continente.

De momento, el Betis ya conoce a cuatro de sus ocho posibles rivales en el sorteo, que tendrá lugar el próximo lunes 13 de diciembre, a partir de las 13:30 horas, en la ciudad suiza de Nyon. Se trata de un acto con ciertas normas, empezando por el hecho de que los segundos de la Europa League serán cabezas de serie y jugarán la vuelta de esa eliminatoria en su estadio, al tiempo que tampoco pueden enfrentarse todavía clubes del mismo país, por lo que sería imposible, por ejemplo, un derbi sevillano o un Betis-Villarreal. Los encuentros se disputarán los días 17 y 24 de febrero de 2022, pasando los campeones a unirse a los primeros de cada grupo en los octavos.

En cuanto a los oponentes de Champions, ya se sabía que el Borussia Dortmund, tercero por anticipado del Grupo C (donde mandan Ajax y Sporting Clube) estaría en el bombo de posibles rivales verdiblancos, como el sorprendente Sheriff Tiraspol en el D (que no ha podido con Real Madrid e Inter, pero sí desbancó al Shakhtar Donetsk). A ellos se han unido el RB Leipzig, que ha sucumbido en el A al poderío de Manchester City y PSG, pero no se ha dejado amilanar por por Brujas. En el B, el Atlético de Madrid (que tampoco podía verse las caras con sus vecinos del Benito Villamarín) asaltó el Estadio do Dragao, quedándose la segunda plaza y mandando a la UEL al Oporto, que también podría ser contrincante heliopolitano. No así el Milan, que queda fuera definitivamente.

Este miércoles, se resolverá la nómina completa en la otra mitad de los grupos de la UCL, salvando el H, también decidido por arriba (pasan a octavos Chelsea y Juventus) y por abajo (el Malmö cae), por lo que el Zenit también estará en el bombo este lunes, de tal manera que al Betis (y a la Real si queda segunda) podría tocarles un viaje en febrero de 2022 a San Petersburgo. En el E, están descartados el líder Bayern y el colista Dynamo de Kiev, por lo que pueden ser terceros aún el Barcelona (no se enfrentaría a los españoles) o el Benfica. En el F, pasa lo mismo con el Villarreal, pero, salvo el Manchester United, está todo muy abierto entre Atalanta y Young Boys para ser de segundo a último. Igual que en el G, donde sólo habría que sacar de la ecuación al Sevilla FC, teniendo opciones matemáticas de ser terceros Lille, Salzburgo y Wolfsburgo.