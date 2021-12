Talavera-Real Betis: Rigor máximo para evitar sorpresas (Previa y posibles onces)

El Talavera de la Reina y el Real Betis se verán las caras este jueves en la segunda ronda de la Copa del Rey en un duelo en el que los de Manuel Pellegrini habrán de hacer valer el rigor y la concentración exigidos por el técnico chileno para evitar despistes, desajustes y sorpresas. El Betis llega al Municipal de El Prado inmerso en una gran racha de resultados y juego y, por ello, el 'Ingeniero' ya ha avisado en citas análogas de que todo partido supone una final para los suyos, por lo que la cita en tierras manchegas será una más en el camino trazado por el de Santiago en el que el torneo del K.O. es un objetivo declarado desde el comienzo del año.

Por ello, el Betis saldrá a por todas con un esquema reconocible y un once con cambios, aunque sin experimentos, como ya lo hizo en su estreno ante el CFI Alicante en la competición del KO, en el que se vio que los de Pellegrini van a por todas desde el comienzo para encarrilar la eliminatoria sin margen a los sobresaltos propios de esta competición. La alineación del chileno, como vienen siendo todas las que pone en liza, será homologable con cualquiera puesta en liza en Liga o en Europa; no en balde, una de las virtudes del entrenador de Santiago es tener 'enchufados' y en igualdad de condiciones a todos los efectivos de su plantilla.

Joel Robles podría tener una nueva oportunidad en la portería en lugar del titular Rui Silva, una vez que Claudio Bravo no se ha recuperado totalmente de su lesión muscular, mientras que la defensa podría ser la formada por los canteranos Aitor Ruibal y Juan Miranda en los laterales, con Edgar González y Pezzella en el eje. Ruibal será, con seguridad, la elección de Pellegrini para rotar a Héctor Bellerín y ante los problemas físicos de Martín Montoya, quien será baja en Talavera junto a Nabil Fekir, con una rodilla hinchada, y el marfileño Paul Akouokou, quien apuntaba a sustituto de Guido Rodríguez en el pivote, aunque tiene que parar problemas físicos, como ha informado Pellegrini.

En la medular, por tanto, podrían continuar Guido Rodríguez o Guardado, y, en la creación, podría entrar el portugués William Carvalho, mientras que la línea de tres por delante abre el abanico a jugadores como el canterano Rodrigo Sánchez 'Rodri', el mexicano Diego Lainez, el extremo Cristian Tello o el capitán Joaquín Sánchez. El de Talavera se presenta como un partido propicio para el delantero Borja Iglesias, goleador ante el Celtic de Glasgow en Liga Europa y que podría estar en el once por delante del brasileño Willian José da Silva y el goleador Juanmi Jiménez.

El Talavera de la Reina recibirá "con todo" al Betis Balompié. Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el técnico albiazul, Víctor Cea, quien ha asegurado que se trata de un partido que se afronta "con muchísima ilusión, con mucha alegría, y con mucha responsabilidad también". Asimismo, Cea ha señalado que, desde el punto de vista deportivo, para el equipo es "un reto maravilloso" y se sienten "capaces de competir el partido, siendo conocedores de la capacidad que tiene el Betis" de generar. "Vamos al choque, con esta búsqueda de sentirnos orgullosos cuando acabe el partido de lo que hemos hecho", ha expuesto Cea, que ha añadido que "es algo que se merece la ciudad, porque se lo ha ganado, no solamente el equipo".

En este sentido, el entrenador cerámico ha pedido a sus jugadores, que compiten en Primera RFEF, que sean "valientes" no pretendan "ser algo diferente, porque el rival sea de otra categoría". El técnico blanquiazul ha señalado que todavía no hay un once definido, porque aún queda un entrenamiento de por medio, y tras este último entrenamiento, se tomarán las decisiones oportunas. De esta forma, el entrenador ha declinado ofrecer un once inicial probable, con la circunstancia añadida de que Cea varía considerablemente sus alineaciones de partida en cada choque e incluso no tiene un fijo en la portería. En cualquier caso, para este encuentro, será duda Javi Domínguez, y contará con las bajas de Adighibe, Pau Ruso y Ñoño.

El conjunto cerámico, decimoquinto clasificado en el Grupo I de la Primera RFEF, con 17 puntos, recibirán a un Betis, tercero en la tabla, con 33 puntos, y que viene de golear por (4-0) a la Real Sociedad en liga en el estadio Benito Villamarín.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Talavera de la Reina: Rubén Miño; Choco, Bourdal, Víctor Ruiz, Góngora; Vicente Romero, Jordi Ortega; Añón, Borja Díaz, Dani Pichín; y Perales.

Real Betis: Joel Robles; Aitor Ruibal, Pezzella, Edgar, Miranda; Guido Rodríguez o Guardado, William Carvalho Carvalho; Tello o Rodri, Joaquín, Lainez; y Borja Iglesias.

Árbitro: Hernández Hernández (comité de Las Palmas).

Estadio: Municipal El Prado.

Hora y TV: 19:00 (DAZN).