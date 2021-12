"Oh, Juan Miguel" se cuela en el Parlamento de Andalucía

La fiebre por Juanmi se ha desatado en el beticismo. El delantero de Coín se ha ganado a todos los aficionados verdiblancos. No sólo por su goles sino también por su trabajo y sacrificio, dejando atrás una dura lesión que no le permitió rendir durante su primera campaña y media en el Real Betis.

Tal es el carisma que irradia Juanmi que su "Oh, Juan Miguel" se ha convertido ya en un grito de guerra en el Benito Villamarín. Dicho cántico ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía, donde sus señorías tuvieron que escucharlo.

El protagonista fue Guzmán Ahumada, coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga y portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía, quien llevó la canción de Juanmi como "la única obviedad" que se debe permitir en la cámara, según sus palabras.

"Obviedades no, la única obviedad que creo que hay que permitir en este Parlamento es que digamos 'Oh, Juan Miguel. Oh, Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel'. Fuera de esa obviedad no deberíamos permitir ninguna", dijo el político ante las risas de sus compañeros de cámara.