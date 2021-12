Dani Ceballos: desmontando mitos y leyendas urbanas

Dani Ceballos ha vuelto a surgir en la actualidad del Real Betis Balompié después de que el club verdiblanco compartiera un video de un 'streamer', el cual en una carrera virtual con la escuadra bética en el famoso videojuego FIFA decidiera 'fichar' a Ceballos mediante una cesión con opción a compra en el mercado de fichajes de invierno, ventana que en la realidad comienza en unos días.



¡Último vídeo del año! ????



¿Qué nos tendrá preparado @JuanluDBZ en este nuevo capítulo del Modo Carrera? ??? ¡Entra y descúbrelo! ▶??https://t.co/9PQRDWbCIw — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 25, 2021

Sea casualidad o no, la publicación ha generado un gran revuelo entre los aficionados, seguidores y fans delque ya sueñan con ver al deenfundándose laA pesar de ello, tampoco hay unanimidad, la hinchada no es homogénea, y muchos miembros de la misma no quieren aen el, principalmente por su salida hace varios veranos alsin tener estos en cuenta que el canterano, y que era un momento en el queNo son los únicos argumentos contra la vuelta dealen los últimos cursos., puesto que el centrocampista ha jugado y mucho durante estas cuatro campañas que lleva fuera delEn lafue en la que participó menos, ya que en su primer año en elsólo jugó 22 partidos, sumandoen los que marcó dos goles.Números que mejoró en su segunda campaña de blanco, la, en la que acumuló 34 duelos, con, anotando tres goles y dando dos asistencias.A partir de ahí, pasó al. En la, Ceballos sumó 37 encuentros,, con dos goles y dos asistencias, mientras que en la pasada temporada jugó 40 partidos, 2369' disputados, con cero tantos y tres asistencias.Cifras nada desdeñables para unque ahora busca la estabilidad y quiere volver al, y el conjunto bético está dispuesto a hacerle hueco más pronto que tarde, pero tal y como dijo Ángel Haro hace unas semanas primero tienen que salir jugadores de la primera plantilla bética, ya que todas las fichas están ocupadas El sentimiento de las partes implicadas en mutuo,Ya lo dijo Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis, cuando acabó el mercado de fichajes de verano pasado, Ceballos es un jugador que quiere estar en el Real Betis , ahora sólo hay que esperar cuánto será el tiempo que tendrá que pasar, si es en esta ventana de transferencias invernal o no, para que uno de los hijos pródigos del beticismo vuelva a defender la casaca del