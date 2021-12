La razón que esgrimen en Francia para que Fekir se piense renovar o no con el Betis

Nabil Fekir entra dentro del ambicioso 'plan renove' iniciado en los estertores de 2021 por el Real Betis, que ha logrado atar ya por dos campañas más a dos de sus tres pilares que tenían contrato hasta 2023, el mediocentro ofensivo Sergio Canales y el entrenador, Manuel Pellegrini, así como al delantero Borja Iglesias, que pasa de terminar en 2024 a hacerlo ahora en 2026. El mismo horizonte que esperaría al atacante francés si acepta la propuesta de la entidad verdiblanca, lo que habría hecho según avanzó hace escasas fechas 'Goal.com', aunque este acuerdo todavía no es oficial, como sí los anteriores, por lo que el '8' cuenta de momento con solamente año y medio de vinculación por delante.

Las filtraciones que llegan desde el entorno del campeón del Mundo, su agencia de representación (Promoesport) y la planta noble del Benito Villamarín no pueden ser más optimistas, hasta el punto de que muchos ven el anuncio inminente, lo que sería el mejor regalo de Reyes posible para la afición heliopolitana. Todo dentro de una política renegociadora que, a cambio de alargar lazos con La Palmera, permitirá recortar un poco varios de los emolumentos más altos de la plantilla, un movimiento que aliviará las arcas ante el panorama de austeridad que se mantiene en el Betis, amén de beneficiar en lo que al tope salarial se refiere para el mercado invernal. Como ya se ha explicado por activa y por pasiva, con las 25 fichas profesionales ocupadas y tres del filial en propiedad de Rodri, Miranda y Rober, se necesitarían salidas, se ahorre lo que se ahorre en sueldos, para que pueda haber llegadas.

Sin embargo, la corriente reinante en pos de la renovación de Fekir contrasta con ciertas informaciones procedentes de su país, donde se hacen eco de la persecución denunciada por Pellegrini, que se lamentó de que "es el jugador que más faltas recibe, pero, al final, él es el malo", entendiendo que todos los estamentos del fútbol español, empezando por el arbitral, están en la obligación de "proteger a este tipo de futbolistas". No en vano, asevera 'Footmercato', el mayor de la saga lionesa es el tercero de LaLiga que más 'palos' recibe por encuentro (2,44), sólo por detrás del colchonero Joao Félix y el barcelonista Memphis Depay, comparando su situación con la de Neymar cuando llegó a la institución culé.

Eso sí, la misma fuente detalla que la acumulación de amarillas en contra (siete en la competición doméstica y una en la Europa League, donde vio la roja directa contra el Leverkusen, lo que le acarreó tres partidos de suspensión, de los que uno sigue pendiente) por protestas o devolución de entradas por pura frustración no está impidiendo el "brillo" de un Fekir que "todo lo que toca en campo rival se convierte en oro, bien rodeado de jugadores como Sergio Canales o Juanmi", fruto de que el míster chileno le otorga "total libertad, tanto creativa como posicionalmente. Como resultado, es el segundo jugador que genera más oportunidades en el campeonato (40 en total). Lleva cinco goles y cuatro asistencias en veinte partidos en todas las competiciones, con cinco disparos al poste además".

El portal galo aventura que "todavía le queda mucho por mejorar, al igual que su equipo, que parece un serio candidato a hacerse con un puesto entre los cuatro primeros de España. Se puede imaginar que su futuro estará muy ligado a la clasificación (o no) para la Champions League, pero los medios locales se han mostrado bastante optimistas al respecto en las últimas semanas". No obstante, se añade que "en el Benito Villamarín también se teme que todo lo anterior (persecución y nula protección arbitrales) influya en la decisión" de Nabil, que, "a título particular, podría molestarse con la situación y sumarse a un campeonato donde el juego sea menos brusco, o al menos, donde los jugadores de campo estén menos expuestos a las faltas". Con todo, los responsables béticos entienden que, por comodidad y ambición, renovará hasta 2025 o 2026 como verdiblanco.