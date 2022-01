Europa se rinde al 'facilitador' Fekir

Tras su espectacular golazo en Valladolid, Nabil Fekir ya suma seis goles y cuatro asistencias en lo que llevamos de temporada, unos número sobresalientes aunque, para algunos, insuficientes para lo mucho que el internacional francés genera en el ataque de el Real Betis.

Y que podría ser más si los árbitros le respetaran y sancionaran las muchas patadas que recibe en cada encuentro, algo que, entre otras cosas, costó la derrota en San Mamés y provocó el lógico enfado de Pellegrini."Es una vergüienza cómo tratan a Fekir todos los árbitros. Nos tocó perder con una falta en contra de Nabil después de 10 ó 15 que no le cobraron a él.. Le cobró la falta y ahí vino el tercer gol del Bilbao. Estoy amargado por cómo perdimos (...) Nos cortan todos los ataques, que casi siempre comienzan en Fekir. No le encuentro una respuesta", se lamentaba entonces el entrenador del Real Betis.Como Pellegrini indicaba, de Fekir parten la mayoría de los ataques verdiblancos. Y esa presencia continua en ataque, que no se transmite en estas estadísticas, sí ha quedado reflejada en otra 'anterior' que suele ser clave a la hora de culminar la jugada en gol: el llamado. Y ahí sí que el francés está seindo decisivo.En un estudio elaborado por BeSoccer, el mediapunta bético aparece como elSólo el portugués del Manchester City, Bernardo Silva, le supera en una clasificación que, bastante atrás, le siguen Müller, Immobile, Zaha, Henderson, Schmitz...El estudio se ha realizado entre los jugadores que tienen más protagonismo, con más de 1.200 minutos disputados desde agosto. Y, entre ellos, el galo destaca en este parámetro con prácticamentePrecisamente,. Tras los acuerdos de renovación con Canales, Pellegrini o Borja Iglesias, él es el señalado para"Se nota que la afición me quiere, eso me da mucha alegría y quiero devolvérselo en el campo. Estoy muy feliz aquí. Nunca se sabe en el fútbol, pero la verdad es que ahora no pienso en ofertas. Estoy en el Betis y estoy muy feliz aquí", señalaba hace dos meses en una entrevista concedida al programa 'Todo al Verde' de Betis TV, unas palabras que auguraban un final feliz. El acuerdo estaba cercano y sólo faltaría la rúbrica y la oficialidad.