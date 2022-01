Pellegrini opina de todo: agresión a Jordán, suspensión, superioridad del Betis, tuits polémicos, 'Julián' Lopetegui...

Manuel Pellegrini ha hablado muy claro. Ha opinado de todo. De las palabras de Julen Lopetegui, de los polémicos tuits de algunos de los jugadores del Real Betis, de la lamentable agresión a Joan Jordán que ha hecho "un daño muy grande al fútbol", de si había motivos reales o no para la suspensión y del análisis de un partido muy largo, dividido en dos días, en el que cree que su equipo fue superior al Sevilla FC. De todo ello ha hablado con coherencia, educación y respeto, sin eludir ninguna pregunta comprometida, pero rebajando la polémica y la crispación.

"Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey, pasando en un derbi y eliminando al Sevilla. Triste porque se ha hecho un daño muy grande al fútbol por culpa de un descerebrado. Se castigó a los 50.000 que pagaron su entrada. El estadio se quedó vacío, como en la pandemia. Era un tubo de plástico, no sé si puede hacer tanto daño. Será según la fuerza con la que lo lancen, la altura... El daño al fútbol es muy grande, pero ha sucedido otras veces y no se han repetido partidos. No paso de ahí. El Sevilla pensará distinto, supongo.

El chileno ganó su primer derbi al cuarto intento, después de dos derrotas y un empate: "No sentía necesidad de ganar el derbi, fueron partidos parejos que no se dio. Mi necesidad es de ver jugar bien al equipo cada semana y conseguir los objetivos marcados por la entidad. Sé que el derbi es importante para el aficionado, estoy muy contento por ellos, pero no tengo ese sentimiento personal de necesidad de ganar a un rival determinado. Hay mucha rivalidad en la ciudad, pero no cambio ganar dos veces al Sevilla por clasificarnos para Europa".

"Yo con 'Julián' Lopetegui no tengo diferencias. No tengo justificación para el hecho punible que se vio ayer, lamentable, que alguien lance un objeto y golpee a un jugador. Lo único que no sé es si ese tubo de plástico puede provocar un traumatismo cranoencefálico, nada más. Con Lopetegui termina ahí (la posible discrepancia). Me alegro de que Jordán esté bien. Hay que investigar y castigar al que lo hizo. El daño al fútbol es tan grande que requiere una investigación. No quiero dar la razón ni a uno ni a otros. La culpa es de la persona que cometió la estupidez de tirar eso al campo. Condeno eso y las consecuencias", señaló, sin querer entrar a valorar las mofas en redes sociales y en el campo de algunos jugadores del ni en las acusaciones de algunos de sus pupilos de que todo había sido una estrategia de Lopetegui para no jugar, que fue el vasco quien le instó a fingir el mareo.

En lo deportivo, Pellegrini consideró que el Betis fue justo merecedor del pase: "El partido de ayer ellos tuvieron una y embocaron, nosotros varias y sólo embocamos una. Ellos tuvieron sólo una que dio en el poste, nosotros tuvimos una del gol, otra de otro gol anulado... Ganó el que marcó y ya está. Ha sido un partido muy parejo. En terminos generales creo que fuimos superiores en el primer partido y hoy salimos a por ellos desde el principio, teniendo el balón con Canales, William Carvalho o Fekir, protegiendo los laterales y marcamos en la mejor ocasión que tuvimos", opinó sobre el encuentro, al ser preguntado por la afirmación de Lopetegui, que aseguró que "el Betis marcó en su única ocasión clara".

"Soy feliz en el Betis, quiero ver mejorar al club en todo, crecer, jugar en Europa y tener una buena formación en una buena ciudad deportiva... Para mí todo esto es mucho más importante que ganar a determinados rivales. Es un gran club, no lo quiero comparar con otros clubes en los que he estado por respeto. Es un club importante, estuve 10 años en España y conozco la pasión de esta afición. Por eso me duele tanto ver el estadio vacío. Quiero corresponderles y hacer que estén felices". "En LaLiga estamos en zona de Champions, estamos en los cuartos de Copa otra vez, y en la Europa League tenemos que jugar una eliminatoria más. Estoy centrado en jugar cada tres días", señaló sobre sus retos.

Por último, explicó que el cambio de Sabaly por Bellerín fue obligado, tras ser atropellado el día anterior por Diego Carlos: "Me alegro mucho por Youssouf, han sido casi seis meses desde que se lesionó en un partido contra la Roma. Se ha recuperado con mucho profesionalismo, en un gran jugador y ha demostrado que a pesar de llevar mucho sin jugar ha demostrado que va a ser un jugador importante. Héctor ayer sufrió un codazo en la boca, sangró, tenía el labio hinchado y sufría mareos, así que no ha podido jugar hoy ni estar en el banquillo".