El Betis trabaja con la idea de poder jugar ante el Alavés en el Benito Villamarín... "Y no hay excusa para faltar"

El Real Betis espera conocer la sanción que le acarreará el lanzamiento de un tubo de plástico por culpa de un cafre que impactó en la cabeza de Joan Jordán y, al margen del debate sobre si había motivos o no para suspender El Gran Derbi de los octavos de final de la Copa del Rey, podría provocar la clausura del estadio Benito Villamarín. Es más, el técnico de su próximo rival, José Luis Mendilibar asegura que a día de hoy no saben el estadio en el que van a jugar.



A pesar de la duda sembrada por el técnico del Deportivo Alavés, el Betis trabaja con la idea de poder acoger en el coliseo de La Palmera el encuentro de este martes, correspondiente a la jornada 21 del campeonato nacional de LaLiga. Tanto es así, que incluso ha sacado una promoción especial de entradas para el choque contra el conjunto vitoriano y anima al beticismo a acudir bajo una advertencia: "No hay excusa para faltar".



"El Real Betis pone en marcha una promoción especial para el partido de mañana contra el Deportivo Alavés, abierta para todos los béticos. Los aficionados verdiblancos podrán adquirir online dos entradas a un precio de 20 euros cada una. Está disponible en la taquilla online del Club introduciendo el código promocional SEGUIMOS. Los datos históricos estadísticos del Club indican que, dado el horario y el día entre semana del partido, podrá acceder público no abonado sin que se supere el 75% de aforo máximo que permite en estos momentos el protocolo Covid", asegura el comunicado del club.





Al margen de que no esperan conocer con tanta premura el castigo que le impongan los comités federativos, en el club confían en que la rápida disposición de sus trabajadores para intentar localizar al agresor de Joan Jordán, e incluso la actitud de reproche por parte del resto del estadio con gritos de 'Fuera, Fuera' sean tenidos en cuenta a la hora de atenuar la sanción. Además, los servicios jurídicos recaban informes de precedentes de lanzamientos de objetos en partidos recientes de LaLiga que se saldaron con multas económicas, caso de los estadios de Anoeta, en un Real Sociedad-Sevilla, o de Mestalla, en un Valencia-Barcelona.Ante esto, José Luis Mendilibar salía a defender al Betis y a una afición que considera ejemplar, pero desvelaba que el partido podría jugarse en otro terreno o a puerta cerrada por todo lo ocurrido en el derbi. "No podemos juzgar a una afición por un individuo. No sé si dará tiempo a los comités a reunirse y tampoco sabemos si jugaremos en el Villamarín a puerta abierta o cerrada, o si será en La Cartuja. Jugaremos donde nos digan y como nos digan. Iremos a Sevilla a ganar, tenemos que ir con la idea de hacer las cosas bien", señalaba el entrenador vasco, que sólo tenía palabras de elogio para su rival.