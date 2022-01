Borja Iglesias sonríe y manda un mensaje a los béticos: "Nadie tiene esto y hay que aprovecharlo"

Borja Iglesias recuperaba su puntería para abrir la lata y lanzar a un Betis que, cuando han faltado sus goles, ha tenido sus asistencias y su apertura de espacios. El Panda hizo ante el Alavés uno de sus mejores partidos de la temporada e, incluso, se permitió un descanso con el regreso de Willian José.

"El equipo lo tenía muy claro. Sabía que, desde el inicio, tenía que apretar y jugar en su campo. Tenemo hambre", afirmaba el delantero gallego, que ve al Betis con un confianza bestial tras lo vivido en la Copa. "Esto refuerza mucho. Tanto la Copa como el partido de hoy. Es fantastico. Ayuda a trabajar con más tranquilidad y a seguir creyendo en hacer cosas bonitas", añadía.

Pese a llevar unas semanas sin marcar, el Panda se ve en un buen momento, corroborado hoy con goles. "Estoy bien, me encuentro a gusto y mi único objetivo es que el Betis gane, independientemente de si marco o no. Si no lo hago, busco que los compañeros tengan situaciones, hay que disfrutar de estos buenos momentos", asegura Borja Iglesias tras la goleada del Real Betis ante el Alavés, un partido en el que daba igual quien estuviera en el campo, porque el equipo parecía tocado por una varita mágica. "La gente trata de jugar hacia adelante, de generar y con gente con tanta calidad es una gozada", indicaba antes de valorar todo el potencial que pone el Betis a su alrededor. "Canales, Fekir, Juanmi... Y los que no han jugado hoy, gente que tiene una capicidad tremenda. Los más beneficiados somos nosotros", admitía.

Por último, por si no había ya poca calidad e ilusión, a eso se unía una grada que apretó como siempre, ilusionada con este Betis. "Cuando estábamos saludando en el centro se lo he dicho a Sergio (Canales), que esto no es normal, ver a 40.000 personas como locos, con el equipo a muerte. Somos unos privilegiados. Nadie tiene esto y hay que aprovecharlo", concluía.