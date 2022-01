Las mejores imágenes de la fiesta del Betis ante el Alavés en un Villamarín entregado

Espectacular retorno de LaLiga al Benito Villamarín, que respondió con creces pese a ser un día laborable: casi 39.000 espectadores (de los 45.000 como máximo que permiten las actuales restricciones sanitarias) disfrutaron como 'enanos' del extraordinario momento del Real Betis, que se levantó después de tres jornadas sin ganar (un punto de nueve posibles entre el final de 2021 y el arranque de 2022) para dejar claro que la tercera plaza es verdiblanca. Una goleada sin peros al Alavés que se fraguó pronto y se rubricó al inicio de la segunda parte, escenario ideal para que Manuel Pellegrini, que repitió con siete de los once que batieron el domingo al Sevilla en el larguísimo derbi copero de octavos, pudiera dar descanso a los suyos.

Porque el viernes espera el Espanyol antes de un nuevo parón Fifa, que será menor en Heliópolis, pues a mediados de la semana en la que inicia febrero tendrán que disputar los cuartos del torneo del K.O. y un exigente partido después ante el Villarreal, el inicio de un carrusel nuevamente duro. Pero la inercia del fin de semana llevó esta vez al Betis a olvidar el cansancio por las apenas 48 horas transcurridas desde el triunfo contra el Sevilla con un ejercicio de solvencia, calidad, pegada y confianza, todo ellos mezclado en la coctelera que con tanto acierto está agitando el 'Ingeniero' desde su aterrizaje en La Palmera.

Destacaron también las ganas de agradar de algunos no tan habituales últimamente, como un Guardado intratable junto a Guido Rodríguez, un Miranda que quiere ponerle las cosas difíciles de nuevo a Álex Moreno o un Claudio Bravo que desea ser competencia de lujo para Rui Silva. Como bien dijo Borja Iglesias en zona mixta, en el Villamarín hay un equipazo, contando también con varios de los que no jugaron este martes. Obligatoriamente, el viernes habrá algunas variaciones, si bien, ante la inminencia de una semana y media de asueto, Pellegrini podría optar por dar continuidad a su nuevo once de gala, con mínimos retoques. Desde luego, los titulares se lo han puesto difícil, pues el Panda se marchó con un doblete, mientras que Canales y Juanmi también 'mojaron', si bien los dos últimos son indiscutibles.

Puede disfrutar, si lo desea, de las mejores imágenes de la goleada del Betis ante al Alavés (4-0) y de otros momentos reseñables del entretenido encuentro en nuestra extensa galería.