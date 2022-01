Pezzella flipa con el ataque bético: "Disfruto viéndolos desde atrás"

Tras varias semanas de ausencia, Pezzella ha regresado al once en los últimos partidos, cuando Bartra se ha ausentado, para confirmar que, sea el que sea el que juegue, el Betis no se resiente. El central argentino no tuvo excesivo trabajo, pero el poco que tuvo lo solventó con facilidad, hasta el punto de que Bravo sólo tuvo que intervenir dos veces en todo el partido.

"Jugamos hace dos días todo lo que significa un derbi, por lo que teníamos que mentalizarnos para recuperanos físicamente y afrontar este partido. Nos habíamos dejado muchos puntos en el camino y había que volver a ganar. La idea era arrancar con mucha intensidad, con fútbol de ataque y, por fortuna, pudimos abrir pronto el partido. Cuando un partido se te pone de cara se pone más fácil. Lo dejamos bastante encaminado en el primer tiempo. Y cuando marcamos el cuarto, quedó decidido", añalizaba el internacional argentino del Betis, que se pudo permitir el lujo de ver las obras de arte de sus compañeros.

"Disfruto desde atrás. Son futbolistas que, aparte de la calidad que tienen, trabajan mucho por el equipo. Todos sabemos la calidad que tienen, pero cuando ponen además el esfuerzo y la motivación al servicio del equipo es lo mejor. Esto es un deporte de equipo", reiteraba Pezzella.

Y no sólo se va contento con la goleada sino por el hecho de que el Betis haya dejado la meta a cero. "Siempre es importante dejarla a cero. Es la forma de darle tranquilidad a los jugadores que marcan diferencias de medio campo hacia adelante. Les da confianza para probar y marcar. Si fallan, saben que nosotros respondemos atrás pase lo que pase", añadía.

El argentino también valoraba su momento personal tras un tiempo ausente por lesión. "Tuve un mes de diciembre muy complicado, en el que tuve que ausentarme varios partidos. Estaba mentalizado en recuperarme bien y en ponerme a las ordenes del entrenador. Tuve la oportunidad en el derbi y hoy también. Éste es un grupo muy amplio en el que todos damos lo mejor y cuando le toque a uno, hay que responder", concluía.