Juanmi habla ya sin tapujos sobre su renovación con el Betis; también de la Copa, la selección...

Como todo el equipo, acusó un poco el cansancio y la entidad del rival este domingo contra el Villarreal en el Benito Villamarín (0-2), pero la temporada qu está firmando Juanmi Jiménez es soberbia. Máximo goleador español de LaLiga, con 12 dianas, acumula 16 en total en lo que va de 21/22 (dos en Copa del Rey y otras tantas en Europa League), con lo que ha batido ya, con casi la mitad del curso por delante, el mejor registro anotador de su carrera. Acumula elogios y loas el de Coín, especialmente de una afición entregada que, al principio medio en broma, le llamaban 'O Rei' y le han dedicado cánticos, villancicos y sevillanas. Todo un héroe en verdiblanco que, obviamente, es uno de los componentes de la plantilla más demandados por los medios de comunicación.

El atacante ha concedido una entrevista al programa online de los medios oficiales de la Federación Andaluza de Fútbol #RFAFtvLive, que, en su entrega 2x24, ha contado con las declaraciones del ex de la Real Sociedad, que comenzó hablando de las diferentes sensaciones que ha experimentado en estos tres años ya en La Palmera. "Llegué con mucha ilusión al Betis, pero estuve año y medio apartado de los terrenos de juego, sin poder darle al club lo que sé que puedo ofrecer. Ahora, estoy muy feliz, disfrutando en el apartado personal y colectivo por fin", confiesa Juanmi, "feliz por el cariño" que está recibiendo de toda la gente: "Intento dar el máximo cada vez que salgo al campo. Ojalá que pueda seguir ofreciendo fútbol y goles".

Lo siguiente que pueden brindar él y sus compañeros es una clasificación para la final de la Copa del Rey, si bien en el vestuario bético son conscientes de la dificultad que entrañará eliminar al Rayo Vallecano: "Esperamos una eliminatoria muy complicada ante un rival que nos pondrá las cosas difíciles. Nos espera una gran batalla, y ojalá podamos disfrutar de una final, que es lo que todos queremos". Un logro que apretaría más si cabe un calendario constreñidísimo que exigirá que todos los futbolistas verdiblancos den el do de pecho: "Al final es lo que todos queríamos, jugar cada tres días. Estamos vivos en las tres competiciones. Vamos a ir paso a paso. Empezaremos con la Copa y luego vendría la Europa League. Trataremos de seguir avanzando en todas ellas. ¿Una final en La Cartuja? No comentamos tan a largo plazo, pero sí estamos con mucha ilusión. Estamos en la Copa a dos partidos de jugar una final. En LaLiga y en la UEL, vamos a ir paso a paso. Ojalá podamos llegar muy lejos y, en el caso de Europa, a otra final".

Sobre el futuro inmediato, Juanmi no esconde que le encantaría volver a enfundarse la 'Roja': "No voy a negar que tengo la ilusión, como cualquier jugador español, de trabajar en tu club lo mejor posible para poder defender a mi país. Me centro en el Betis, en seguir haciendo las cosas bien. Si el seleccionador tiene a bien contar conmigo, bienvenido sea". Y, para finalizar, otro deseo para su porvenir, en este caso a medio-largo plazo: renovar por los heliopolitanos. "Ojalá... Tengo dos años más de contrato y me siento tranquilo, porque estoy donde quiero estar, en un grandísimo club, con un rendimiento alto y haciendo todos las cosas bien. Cuando uno está así de a gusto, no piensa en nada más, en ningún otro destino".