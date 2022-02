Pellegrini, sobre la gestión de la ilusión, el favoritismo del Betis y una pregunta: ¿Prefiere ganar la Copa o entrar en Champions?

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguraba el pasado verano que el gran objetivo para esta temporada era superar lo conseguido en la anterior. No era nada sencillo, pero el chileno va camino de pulverizar sus propios registros: fue sexto en LaLiga 20/21 y en esta 21/22 marcha tercero y en zona Champions, a pesar de la derrota del pasado domingo contra el Villarreal y tiene pendiente la eliminatoria de dieciseisavos de la Europa League contra el Zenit ruso. Además, el curso pasado alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey, siendo eliminado por el Athletic en la tanda de penaltis, y este miércoles afronta en Vallecas el duelo de ida de las semifinales.

La afición del Betis ya se quedó a las puertas de la final en la 18/19 -edición en la que el título se entregó en el Benito Villamarín- con Quique Setién de entrenador y con el Valencia como verdugo y confía en que Pellegrini les devuelva a una lucha por un título, algo que no se vive en Heliópolis desde 2005, año en el que el equipo verdiblanco conquistó su segunda Copa del Rey. Lo demostraron con una arenga tras el 0-2 ante el Villarreal que ha calado en el vestuario. "La actitud de los hinchas de quedarse animando después de perder y jalear al equipo me pareció extraordinaria. El equipo intenta reforzar las sensaciones y que el hinca siga contento. Me alegro mucho de su alegría y de su reacción tras una derrota", indicó el técnico en rueda de prensa previa a la visita a Vallecas.

Eso sí, pese a su satisfacción por la ilusión desatada, Pellegrini quiso dejar claro que los jugadores del Betis tienen los pies en la tierra: "Creo que nunca hemos estado en las nubes, estamos bien asentados en el suelo y vamos partido a partido con una determinada idea futbolística. Perder contra un equipo de Champions como el Villarreal tras terminar un partido con un nivel emocional alto en la madrugada del viernes entraba dentro de lo posible. Tuvimos un 75% de la posesión, pero nos faltaron movimientos ofensivos, ellos se cerraron bien atrás y no pudimos marcarles. Estamos peleando con plantillas con el doble y el triple de gasto. Seguiremos igual en las tres competiciones".

"La ilusión se genera por lo que da el equipo en la cancha. No podemos manejar la ilusión de la gente o la del propio equipo. Es mérito de lo que hemos logrado hacer. Ni en una nube ni amargado por perder un partido. Los jugadores lo manejan exactamente igual. Están acostumbrados a entender que cada partido es totalmente distinto. Mientras más se acerca uno a fases decisivas crece la importancia, pero no nos hará desatender LaLiga ni la Europa League", insitió en ese sentido.

En su comparecencia ante los medios, previa al duelo de ida de 'semis', Pellegrini recibió una pregunta muy directa: ¿Qué preferiría ganar la Copa o meterse en Champions?. "Es una semifinal y estamos muy cerca de poder ganar un título, de lograr billete para Europa y para jugar una Supercopa, pero también puedes perder la final y quedarte sin todo eso, así que no podemos dejar LaLiga de lado. No podemos desatender ninguna competición. Cada una es tan importante como las otras dos. Predilección no hay por ninguna de las tres. Tenemos una predilección por jugar de una determinada manera y nos vamos a renunciar a eso. No es fácil mantenerse en las tres pero siempre va a ser un mérito ser el último equipo en estar en todos los frentes. Sin dramas si caemos ni euforias si ganamos", respondió, antes de hablar de favoritismos y de analizar a un Rayo para el que sólo tiene elogios.

"El Rayo es un muy buen rival. Tiene mucho mérito, porque también tienen una buena ubicación en LaLiga. Es un equipo con una idea muy clara de juego que le inculca su técnico, que busca un juego asociativo, son muy fuertes en su estadio... Allí empatamos en Liga pese a tener un jugador menos durante 55 minutos, pero todos los partidos son distintos. Tenemos que entrar muy concentrados y mentalizados de que no es casualidad estar jugando estas semifinales. Nos lo hemos ganado y queremos seguir así".

A juicio del técnico chileno, a estas alturas de una competición ya no hay favoritos, cartel que le quieren colgar desde Vallecas y que el preparador del Betis rechaza: "Yo creo que favoritos no hay, en mi opinión, los cuatro hemos hecho méritos. El Athletic eliminó a Madrid y Barcelona, nosotros a Sevilla FC y Real Sociedad... Jugar a dos partidos es una ventaja. Todos tenemos mejores estadísticas como local que como visitante. Al equiparse con ida y vuelta es más igualado. La vuelta en casa puede ser una ventaja, pero sólo si traes un buen resultado de la ida. No nos sentimos favoritos porque el Rayo está respondiendo muy bien en LaLiga y en la Copa. Ha hecho muchos méritos".

Tras el choque liguero en Vallecas, Pellegrini criticó el estado del césped, algo que ha querido matizar y que admite que le preocupa: "No es que la cancha nos perjudicase a nosotros, el Rayo se asocia mucho con el balón y también había desventaja para ellos. Por el prestigio de LaLiga, los equipos deben tener la responsabilidad de tener campos a esa altura. Eso fue lo que reclamé. Perjudica al espectáculo".