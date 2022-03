Sin sorpresas en el Betis a la hora de elegir al sustituto de Canales ante el Atlético

La naturaleza de la amarilla en el derbi y la dureza del calendario desaconsejaba cualquier recurso; ahora, toca designar al mejor relevo del cántabro

El cansancio comienza a hacer mella en el Real Betis, único club español y uno de los pocos en Europa que continúa inmerso en tres competiciones. Ninguna victoria en los últimos tres partidos oficiales, con solamente dos goles a favor, aunque lo verdaderamente importante es que los verdiblancos arrancaron el mes de marzo aún como terceros en la tabla de LaLiga (privilegiada posición que se juegan este domingo frente al Atlético de Madrid, a un punto), clasificados para la final de la Copa del Rey (que se disputará el próximo 23 de abril en el Estadio de La Cartuja) y en octavos de final de la Europa League, donde les espera (9 y 17 de marzo) el Eintracht de Frakfurt.

Es por ello que el propio devenir futbolístico es asumido por los técnicos, con Manuel Pellegrini a la cabeza, como una especie de selección natural a la hora de confeccionar convocatorias y alineaciones. Sólo en ocasiones especiales y con futbolistas muy concretos se forzará, aprovechando lesiones y sanciones para 'descansar' del alto ritmo que exige esta recta final de curso. Obviamente, en el caso de existir injusticias manifiestas, los servicios jurídicos actuarían, como ya ocurrió, según el criterio de las altas instancias de La Palmera, con la sanción de dos partidos de clausura del Benito Villamarín por el incidente del derbi copero. Tras ser revisado el caso por Apelación y el TAD, la pena quedó reducida, primero, a dos partidos de cierre parcial de la grada desde la que lanzó la barra de PVC el individuo, que fue identificado, detenido y puesto en libertad con cargos a los pocos días del hecho, y, después, suspendida cautelarmente.

No pasó lo mismo con Canales, que vio la quinta amarilla de su ciclo en el duelo liguero del Sánchez-Pizjuán, aunque las imágenes demuestran que no empujó a Joan Jordán, sino que éste simuló el manotazo, aunque en realidad su refriega era con William Carvalho, que había acudido en defensa de Fekir tras el manotazo (supuestamente fortuito) del francés a Corona. No obstante, el acta arbitral del derbi recoge que tanto el santanderino como el catalán vieron amonestación "por discutir con un contrario, sin llegar al insulto ni la amenaza", por lo que la presunción de veracidad de Del Cerro Grande resultaría prácticamente imposible de ser puesta en entredicho. Por tanto, desde la planta noble del Benito Villamarín se prefirió acatar el partido de castigo y que el '10' se limpiara de tarjetas ante los colchoneros.

Canales, que forzó como Fekir ante el Rayo en las semifinales de Copa de este jueves, ya que arrastraba también unas molestias derivadas de un golpe en el empeine, no estará el domingo, por lo que el 'Ingeniero' deberá decidir entre acelerar el acceso al once de Lainez o Rodri, que acaban de volver a los entrenamientos, incluir a Tello, doblar lateral con Sabaly y Bellerín, meter a Aitor Ruibal, que Joaquín vuelva a sus orígenes como extremo derecho... Alternativas diversas, aunque, según los participantes en la encuesta propuesta por ESTADIO Deportivo, la decisión está clara. Y no es otra que la acostumbrada este curso: el otrora atacante de Leganés y Rayo Majadahonda debe estar en la banda derecha, ayudando a su lateral contra el Atlético. Eso opina el 89% de los que respondieron, claramente la opción mayoritaria.