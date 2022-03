Bellerín quería más: "No me conformo con el empate"

El lateral del Real Betis avisa que el equipo debe mejorar para luchar por la Champions

El lateral diestro del Real Betis Héctor Bellerín se mostraba ambicioso tras el duelod e Balaídos y aunque valoraba el punto logrado, admitía que le sabía a poco.

El futbolista catalán regresaba a un once tras varios partidos de baja por lesión y se mostraba como uno de los futbolistas más ofensivos de su equipo.

"Como jugador ambicioso, no me conformo con el empate. El equipo ha buscado ganar, pero venimos de un palo psicológico duro; no solo perdimos sino que estuvimos cerca de ganar y sabiamos que éste era un partido difícil. Tenemos que mejorar si queremos estar entre los cuatro de arriba. Jugando fuera de casa tenemos que sacar estos partidos adelante, pero nos vamos con un puntito que es mejor que una derrota. El equipo suma y no pierde", aseguraba el futbolista del Betis, quien también sacaba pecho por haber dejado la portería a cero un encuentro más. "Son partidos trampa, en los que es positivo no encajar goles. El equipo lo viene haciendo en varios partidos, contra el Eintracht tampoco concedimos y es una faceta muy importante del juego", añadía.

Por eso lamenta que, con el potencial que hay arriba, se puedan escapar estos partidos. "Lo que claro que tenemos mucha calidad arriba y tenemos que aprovechar el potencial que tenemos para hacer goles. Volver a tener un poco más de soltura arriba", señalaba Bellerín, quien admite que ha sido duro este paréntesis en la temporada. "Es muy duro tener que ver el fútbol desde la grada, pero somos un equipo y todas las posiciones están cubiertas por partida doble. Estoy contento de volver y de poder ayudar al equipo. Tengo muchas ganas de seguir haciéndolo", aseguraba,

Por último, el lateral del conjunto verdiblanco admitía que el próximo parón puede ser muy positivo para el equipo. "Nos va a venir bien el parón para trabajar. Cuando tienes dos partidos a la semana y juegas fuera no puedes preparar los partidos. Y también afecta físicamente. Hay que aprovechar para desconoectar, pero también para ponernos las pilas para estos dos últimos meses tan bonitos que quedan", concluye.