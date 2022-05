Las palabras de Canales, un inconformista por naturaleza, que se han hecho virales dos años después

El cántabro tildaba de "fracaso" la temporada 19/20 y realizaba una osada declaración de intenciones que él mismo admitía que sonaba "a locura" pero que el Betis ha cumplido punto por punto

El cambio del Real Betis ha sido, principalmente, a un nivel mental. Era sobre todo una cuestión de recuperar la confianza, de derribar muros invisibles y techos de cristal y creer en las capacidades de una plantilla que es prácticamente la misma que fracasó con Rubi hace dos temporadas. Con el técnico catalán, que ni siquiera pudo acabar el curso al ser despedido a falta de ocho jornadas, el equipo acabó en una discreta decimoquinta posición en la 2019/2020.

Todos los pilares del exitoso proyecto de Manuel Pellegrini que ha logrado ser sexto en la 20/21, además de campeón de Copa del Rey y estar luchando por la Champions en esta 21/22, ya estaban en ese desastroso y decepcionante Betis de Rubi: desde actores principales como Sergio Canales, Nabil Fekir, Borja Iglesias, William Carvalho, Guido Rodríguez (llegó en enero de 2020), Juanmi Jiménez, Álex Moreno y Marc Bartra hasta fiables secundarios como Andrés Guardado, Joaquín Sánchez, Cristian Tello, Edgar González, Rodri Sánchez o Diego Lainez. La plantilla es casi calcada.

De aquel curso totalmente desilusionante quedó una lección aprendida, unos rescoldos que Pellegrini supo aprovechar para encender un fuego que calentase y reavivase las llamas de la ilusión del beticismo. Ese sentimiento de rabia que ha servido de cimientos para el crecimiento en estos dos últimos años se resume a la perfección en unas inconformistas declaraciones de Sergio Canales que se han hecho virales casi dos años después de pronunciarlas.

Canales atendía a las cámaras de Betis TV el 19 de julio de 2020, en plena pandemia y en las veraniegas fechas en las que acabó una Liga que tuvo un parón de tres meses por culpa del covid. El Betis acababa de cerrar la temporada 19/20 con una pusilánime imagen en el estadio Nuevo Zorrilla de Valladolid y una derrota por 2-0 que le condenaba a la decimoquinta plaza, con la pobre cifra de 41 puntos y sólo cinco por encima de un descenso con las cifras más bajas de los últimos tiempos.

La reflexión autocrítica del cántabro vuelve a correr en estos días de 2022 por las redes sociales. No sólo por lo que dice, que ya es digno de mención, sino porque todo se ha cumplido como él auguraba de una manera que muchos podrían haber tildado de locura. "Yo quiero meterme en Europa la próxima temporada", aseguró, repitió y recalcó el '10' del Betis.

"Duele, porque todos creemos que tenemos una muy buena plantilla, ésa es la verdad. Teníamos muchas ilusiones puestas en esta temporada y no hemos acabado de coger esa dinámica y esas sensaciones. Nos fuimos en muchos partidos con la sensación de haber sido superior, pero eso en el fútbol no sirve de nada y eso es de lo que tenemos que mentalizarnos. La próxima temporada, desde el día uno -no cuando comience LaLiga, sino desde el primer amistoso- nos tenemos que mentalizar, ser competitivos, no relajarnos ni dejarnos llevar y salir siempre a ganar", comenzaba declarando Canales sobre el 2-0 del Betis en Valladolid.

"Todo el trabajo que se está haciendo es para que el Betis esté arriba y no podemos volver a permitir una temporada como ésta... A mí me da igual, sé que suena a locura, pero yo el año que viene voy a luchar por estar en Europa con el Betis, como sea. Con ese objetivo voy a empezar la temporada y creo que es el objetivo que tiene que tener todo el equipo. Sigo creyendo en este club a pesar de esta temporada y no voy a bajar los brazos, porque tanto el club como la afición se lo merecen y ahora nos toca responder a este fracaso", concluía el santanderino.

Canales ha clavado su pronóstico. El Betis se ha clasificado dos temporadas seguidas para jugar en Europa League y aún tienen opciones de ir a la Champions por segunda vez en su historia. Además, en una reflexión parecida, el centrocampista del Betis ya contó en 'Universo Valdano' que la plantilla se conjuró y se prometió a sí misma ganar la Copa del Rey de esta temporada cuando en la pasada campaña fue eliminado en los penaltis por el Athletic, en cuartos.

"Lo que más me gusta no es que nos hayamos clasificado para jugar la final de Copa, sino la intención que hemos tenido de llegar a esta final. Era un objetivo antes de empezar la temporada. El día que nos eliminaron el año pasado -el Athletic, en la tanda de penaltis, en cuartos de final- ya dijimos en el vestuario 'El año que viene tenemos que ir a por la Copa'", explicó Canales en su charla con Jorge Valdano.

"Yo le doy mucha importancia a esta final, porque le doy muchísimo valor a lo que está haciendo este equipo, que ha sido valiente y que se ha atrevido a mencionarlo. A veces, en equipo como nosotros, se suele decir 'No nos pongamos responsabilidades grandes, que es mejor, porque así si luego lo conseguimos es...'. No, hay que ir a por todas, sin miedo a fracasar. Estamos aquí para ganar", añadía un Canales que ha clavado todos sus pronósticos. El beticismo estará deseando saber qué ha pensado el internacional español para la 22/23. Porque los sueños se cumplen y si los sueña Canales, con más motivo.